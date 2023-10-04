В микрорайонах Кургана дали отопление в десятки жилых домов. Список

05 октября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Кургане еще десятки домов подключили к отоплению Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане в центре города и микрорайонах Северный и Западный включили отопление в 67 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). «Четвертого октября произведено заполнение тепловых сетей на 67 жилых домов», — говорится в сообщении КГК в соцсети «ВКонтакте». В списке 53 объекта из центра города, остальная часть — микрорайоны Северный и Западный. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Так, по данным на третье октября тепло дали в 184 жилых объекта. В Кургане дали тепло еще в 67 жилых домов Скрин: группа «Курганская генерирующая компания | ПАО КГК» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-192675803_7421

В Кургане в центре города и микрорайонах Северный и Западный включили отопление в 67 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). «Четвертого октября произведено заполнение тепловых сетей на 67 жилых домов», — говорится в сообщении КГК в соцсети «ВКонтакте». В списке 53 объекта из центра города, остальная часть — микрорайоны Северный и Западный. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Так, по данным на третье октября тепло дали в 184 жилых объекта.