В Кургане еще десятки домов подключили к отоплению
В Кургане в центре города и микрорайонах Северный и Западный включили отопление в 67 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).
«Четвертого октября произведено заполнение тепловых сетей на 67 жилых домов», — говорится в сообщении КГК в соцсети «ВКонтакте». В списке 53 объекта из центра города, остальная часть — микрорайоны Северный и Западный.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Так, по данным на третье октября тепло дали в 184 жилых объекта.
В Кургане дали тепло еще в 67 жилых домов
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!