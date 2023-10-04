04 октября 2023

В микрорайонах Кургана дали отопление в десятки жилых домов. Список

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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
В Кургане еще десятки домов подключили к отоплению Фото:

В Кургане в центре города и микрорайонах Северный и Западный включили отопление в 67 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).

«Четвертого октября произведено заполнение тепловых сетей на 67 жилых домов», — говорится в сообщении КГК в соцсети «ВКонтакте». В списке 53 объекта из центра города, остальная часть — микрорайоны Северный и Западный.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Так, по данным на третье октября тепло дали в 184 жилых объекта.

В Кургане дали тепло еще в 67 жилых домов
В Кургане дали тепло еще в 67 жилых домов

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В Кургане в центре города и микрорайонах Северный и Западный включили отопление в 67 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). «Четвертого октября произведено заполнение тепловых сетей на 67 жилых домов», — говорится в сообщении КГК в соцсети «ВКонтакте». В списке 53 объекта из центра города, остальная часть — микрорайоны Северный и Западный. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Так, по данным на третье октября тепло дали в 184 жилых объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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