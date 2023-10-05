Путин показал сферу экономики РФ, которой не коснулись санкции

Путин показал, что российская атомная энергетика остается вне санкций

05 октября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принял участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС «Руппур» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал понять, что российская атомная энергетика остается вне санкций, а технологии страны в данной сфере еще никто не смог превзойти. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Руппур» 5 октября с участием российского лидера. По словам аналитика, западные страны продолжают покупать российские энергоносители под другими марками. Статья по теме Турция не даст США выдавить Россию с рынка энергоресурсов Владимир Путин 5 октября в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 атомной электростанции в Бангладеш «Руппур». «Этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики», — отметил Путин. Президент РФ напомнил, что «Росатом» приступила к сооружению атомной станции в 2013 году, уже в 2017 году на берегу реки Ганг началась заливка фундамента в основание первого блока. Сейчас корпорация возводит сразу два энергоблока общей мощностью 2400 мегаватт, физический пуск первого блока будет уже в 2024 году, а второго — в 2025. По словам Путина, для сотрудничества по проекту «Руппур» российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. «В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число будет расти. Мы создаем не просто атомную электростанцию — мы создаем в Бангладеш целую атомную отрасль, отрасль мирного атома», — подчеркнул президент. В конце своей речи Владимир Путин одобрил передачу сертификата о доставке российского ядерного топлива на энергоблок номер один АЭС «Руппур», после чего станция получит официальный статус ядерного объекта. Российская атомная энергетика остается внесанкционной, а технологии РФ в данной сфере еще никто не смог превзойти, комментирует запуск Путиным АЭС «Руппур» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Россия продолжает на определенных направлениях оставаться чемпионом в экономической сфере. Несмотря на супержесткие санкции, которые применяют в отношении страны по ряду отраслей, в некоторых компетенции России незаменимы», — поясняет политолог.

По его словам, для инициаторов санкций их афера не удалась. «Страны, которые присоединяются к санкциям, просто уходят из правового поля. Недавно компания Westinghouse загрузила ядерное топливо на украинскую АЭС. Западные компании сколько угодно могут рассказывать, что они избавились от российских энергоносителей, но покупая индийское, китайское топливо, или даже в Саудовской Аравии, они покупают на самом деле те же энергоносители РФ. Просто под другом маркой», — привел пример Мухин. В завершение политолог добавил, что попытки подвести атомную энергетику под санкции делаются повсеместно. Строительство станции в провинции Пабна осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт. В работе на площадке задействовано свыше 20 тысяч специалистов, из которых более четырех тысяч — граждане России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что российская атомная энергетика остается вне санкций, а технологии страны в данной сфере еще никто не смог превзойти. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Руппур» 5 октября с участием российского лидера. По словам аналитика, западные страны продолжают покупать российские энергоносители под другими марками. Владимир Путин 5 октября в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 атомной электростанции в Бангладеш «Руппур». «Этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики», — отметил Путин. Президент РФ напомнил, что «Росатом» приступила к сооружению атомной станции в 2013 году, уже в 2017 году на берегу реки Ганг началась заливка фундамента в основание первого блока. Сейчас корпорация возводит сразу два энергоблока общей мощностью 2400 мегаватт, физический пуск первого блока будет уже в 2024 году, а второго — в 2025. По словам Путина, для сотрудничества по проекту «Руппур» российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. «В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число будет расти. Мы создаем не просто атомную электростанцию — мы создаем в Бангладеш целую атомную отрасль, отрасль мирного атома», — подчеркнул президент. В конце своей речи Владимир Путин одобрил передачу сертификата о доставке российского ядерного топлива на энергоблок номер один АЭС «Руппур», после чего станция получит официальный статус ядерного объекта. Российская атомная энергетика остается внесанкционной, а технологии РФ в данной сфере еще никто не смог превзойти, комментирует запуск Путиным АЭС «Руппур» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Россия продолжает на определенных направлениях оставаться чемпионом в экономической сфере. Несмотря на супержесткие санкции, которые применяют в отношении страны по ряду отраслей, в некоторых компетенции России незаменимы», — поясняет политолог. По его словам, для инициаторов санкций их афера не удалась. «Страны, которые присоединяются к санкциям, просто уходят из правового поля. Недавно компания Westinghouse загрузила ядерное топливо на украинскую АЭС. Западные компании сколько угодно могут рассказывать, что они избавились от российских энергоносителей, но покупая индийское, китайское топливо, или даже в Саудовской Аравии, они покупают на самом деле те же энергоносители РФ. Просто под другом маркой», — привел пример Мухин. В завершение политолог добавил, что попытки подвести атомную энергетику под санкции делаются повсеместно. Строительство станции в провинции Пабна осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт. В работе на площадке задействовано свыше 20 тысяч специалистов, из которых более четырех тысяч — граждане России.