Курганские точки KFC ждет ребрендинг, о котором пока не знают сотрудники

В точках федеральной сети ресторанов KFC в Кургане ребрендинг ожидается в 2024 году. Заведения общественного питания данного бренда переименуют в Rostic’s. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании, которая руководит этими ресторанами.
«Ребрендинг ресторанов в Курганской области планируется начать в мае 2024 года. К концу этого года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Юнирест».
Тем не менее, согласно источнику, знакомому с деятельностью KFC в Кургане, на данный момент обсуждение переименования ресторанов не ведется. По его словам, никаких распоряжений относительно ребрендинга от вышестоящего руководства курганским представителям не поступало, и даже сами сотрудники не осведомлены о сроках начала процесса смены названия.
Ранее URA.RU писало, что американская компания Yum! Brands, которая владела брендом KFC, продала свои активы. Между тем, в сети появлялась информация о том, что франчайзи (предприниматели, которые покупают франшизу того или иного бренда) KFC не хочет переименовывать в Rostic’s более 100 ресторанам. Например, смены названия у заведений в Тюмени, по информации от владельца бренда, не будет. При этом, в Екатеринбурге вывески KFC сменят в течение двух месяцев.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.