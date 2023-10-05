Курганские точки KFC ждет ребрендинг, о котором пока не знают сотрудники

06 октября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Ребрендинг KFC в Кургане начнется в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В точках федеральной сети ресторанов KFC в Кургане ребрендинг ожидается в 2024 году. Заведения общественного питания данного бренда переименуют в Rostic’s. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании, которая руководит этими ресторанами. «Ребрендинг ресторанов в Курганской области планируется начать в мае 2024 года. К концу этого года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Юнирест». Тем не менее, согласно источнику, знакомому с деятельностью KFC в Кургане, на данный момент обсуждение переименования ресторанов не ведется. По его словам, никаких распоряжений относительно ребрендинга от вышестоящего руководства курганским представителям не поступало, и даже сами сотрудники не осведомлены о сроках начала процесса смены названия. Ранее URA.RU писало, что американская компания Yum! Brands, которая владела брендом KFC, продала свои активы. Между тем, в сети появлялась информация о том, что франчайзи (предприниматели, которые покупают франшизу того или иного бренда) KFC не хочет переименовывать в Rostic’s более 100 ресторанам. Например, смены названия у заведений в Тюмени, по информации от владельца бренда, не будет. При этом, в Екатеринбурге вывески KFC сменят в течение двух месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В точках федеральной сети ресторанов KFC в Кургане ребрендинг ожидается в 2024 году. Заведения общественного питания данного бренда переименуют в Rostic’s. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании, которая руководит этими ресторанами. «Ребрендинг ресторанов в Курганской области планируется начать в мае 2024 года. К концу этого года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Юнирест». Тем не менее, согласно источнику, знакомому с деятельностью KFC в Кургане, на данный момент обсуждение переименования ресторанов не ведется. По его словам, никаких распоряжений относительно ребрендинга от вышестоящего руководства курганским представителям не поступало, и даже сами сотрудники не осведомлены о сроках начала процесса смены названия. Ранее URA.RU писало, что американская компания Yum! Brands, которая владела брендом KFC, продала свои активы. Между тем, в сети появлялась информация о том, что франчайзи (предприниматели, которые покупают франшизу того или иного бренда) KFC не хочет переименовывать в Rostic’s более 100 ресторанам. Например, смены названия у заведений в Тюмени, по информации от владельца бренда, не будет. При этом, в Екатеринбурге вывески KFC сменят в течение двух месяцев.