В Курганской области требуется больше 400 педагогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области учителя заняли первое место в рейтинге самых востребованных профессий. По данным на сентябрь 2023 года было 426 вакансий для педагогов, указано на сайте главного управления по труду и занятости населения региона.

«Рейтинг востребованных профессий на рынке труда по состоянию на 1 сентября 2023 года (специалисты и служащие): учитель, преподаватель, педагог — 426 вакансий; врач — 340 вакансий; фельдшер, акушер, медицинская сестра — 301 вакансия», — указано в отчете ведомства о ситуации на рынке труда Курганской области за сентябрь.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU уточнили, что наиболее востребованы среди педагогов математики, учителя иностранных языков, а также учителя начальных классов. «В Год педагога и наставника особое внимание уделено престижу педагогических профессий. Появилось большое количество мероприятий и мер, призванных поддержать учителей морально и материально. Например, новая региональная награда с выплатой для 100 лучших молодых педагогов (по 180 тысяч рублей). В последние годы у курганских абитуриентов вырос спрос на педагогические специальности. А это значит, что уже через 4-5 лет в школы придут молодые, амбициозные педагоги», — отметили в пресс-службе депобра.

Ранее в курганском профсоюзе URA.RU рассказали, что учителя уезжают из Курганской области за большими зарплатами. Средний коэффициент совмещения у курганских учителей составляет 1,6 ставки. По данным Росстата средняя зарплата педагогического работника в Курганской области за 6 месяцев 2023 года с учетом отпускных достигла 36164,50 рублей.

Скрин: Главное управления по труду и занятости населения Курганской области, http://czn.kurganobl.ru