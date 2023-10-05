Стала известна дата закрытия KFC в Тюмени

В мае 2024 года сеть ресторанов общественного питания KFC будет переименована в Rostic’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России.
«Ребрендинг ресторанов в Тюмени планируется начать в мае 2024 года. Сегодня под брендом Rostic’s уже работают порядка 300 ресторанов в разных городах. К концу года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — сообщили в компании.
Ранее агентство уже писало о том, что в ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.
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