Стала известна дата закрытия KFC в Тюмени

Рестораны Rostic’s появятся в Тюмени в мае 2024 года

06 октября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Обновленные рестораны в Тюмени начнут открываться в мае 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В мае 2024 года сеть ресторанов общественного питания KFC будет переименована в Rostic’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России. «Ребрендинг ресторанов в Тюмени планируется начать в мае 2024 года. Сегодня под брендом Rostic’s уже работают порядка 300 ресторанов в разных городах. К концу года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — сообщили в компании. Ранее агентство уже писало о том, что в ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.

В мае 2024 года сеть ресторанов общественного питания KFC будет переименована в Rostic’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России. «Ребрендинг ресторанов в Тюмени планируется начать в мае 2024 года. Сегодня под брендом Rostic’s уже работают порядка 300 ресторанов в разных городах. К концу года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — сообщили в компании. Ранее агентство уже писало о том, что в ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.