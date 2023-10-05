05 октября 2023

Стала известна дата закрытия KFC в Тюмени

Рестораны Rostic’s появятся в Тюмени в мае 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Фастфуд "Ростикс" в тц Карнавал. Екатеринбург, ростикс, rostics
Обновленные рестораны в Тюмени начнут открываться в мае 2024 года Фото:

В мае 2024 года сеть ресторанов общественного питания KFC будет переименована в Rostic’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России.

«Ребрендинг ресторанов в Тюмени планируется начать в мае 2024 года. Сегодня под брендом Rostic’s уже работают порядка 300 ресторанов в разных городах. К концу года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — сообщили в компании.

Ранее агентство уже писало о том, что в ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.

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В мае 2024 года сеть ресторанов общественного питания KFC будет переименована в Rostic’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России. «Ребрендинг ресторанов в Тюмени планируется начать в мае 2024 года. Сегодня под брендом Rostic’s уже работают порядка 300 ресторанов в разных городах. К концу года уже порядка 700 ресторанов по всей стране перейдут из бренда KFC в бренд Rostic’s», — сообщили в компании. Ранее агентство уже писало о том, что в ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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