Один из самых опасных районов Тюмени остался без освещения. Фото

В Тюмени на Мысу сразу восемь домов оказались без освещения
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Трое суток на улице Жуковского по ночам не было света Фото:

В Тюмени на территории сразу восьми домов поселка Мыс отсутствует освещение. Об этом горожане сообщают в соцсетях. По их словам, по улице Жуковского и прилегающем частном секторе несколько ночей не горели фонари.

«Третью ночь на мысу во дворах Жуковского 90,92,96, 78,86,84,94,88 и во всем прилегающем частном секторе не горят фонари, не работает никакое уличное освещение. Причем днем фонари горят», — сообщают горожане в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации города ответили, что работы по восстановлению освещения уже проведены. «Сотрудники подрядной организации МБУ „Тюменьгормост“ обследовали наружное освещение в указанном районе. Был зафиксирован обрыв питающего кабеля. В настоящее время восстановительные работы проведены, освещение работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что поселок Мыс считается одним из опасных районов Тюмени. Там, по данным областного УМВД, зафиксирован наибольший рост «пьяной» преступности.

Территория сразу восьми домов осталась без ночного освещения
Территория сразу восьми домов осталась без ночного освещения
Фото:

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В Тюмени на территории сразу восьми домов поселка Мыс отсутствует освещение. Об этом горожане сообщают в соцсетях. По их словам, по улице Жуковского и прилегающем частном секторе несколько ночей не горели фонари. «Третью ночь на мысу во дворах Жуковского 90,92,96, 78,86,84,94,88 и во всем прилегающем частном секторе не горят фонари, не работает никакое уличное освещение. Причем днем фонари горят», — сообщают горожане в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в соцсети «ВКонтакте». В администрации города ответили, что работы по восстановлению освещения уже проведены. «Сотрудники подрядной организации МБУ „Тюменьгормост“ обследовали наружное освещение в указанном районе. Был зафиксирован обрыв питающего кабеля. В настоящее время восстановительные работы проведены, освещение работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что поселок Мыс считается одним из опасных районов Тюмени. Там, по данным областного УМВД, зафиксирован наибольший рост «пьяной» преступности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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