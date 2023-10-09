Один из самых опасных районов Тюмени остался без освещения. Фото

В Тюмени на Мысу сразу восемь домов оказались без освещения

09 октября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Трое суток на улице Жуковского по ночам не было света Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Тюмени на территории сразу восьми домов поселка Мыс отсутствует освещение. Об этом горожане сообщают в соцсетях. По их словам, по улице Жуковского и прилегающем частном секторе несколько ночей не горели фонари. «Третью ночь на мысу во дворах Жуковского 90,92,96, 78,86,84,94,88 и во всем прилегающем частном секторе не горят фонари, не работает никакое уличное освещение. Причем днем фонари горят», — сообщают горожане в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в соцсети «ВКонтакте». В администрации города ответили, что работы по восстановлению освещения уже проведены. «Сотрудники подрядной организации МБУ „Тюменьгормост“ обследовали наружное освещение в указанном районе. Был зафиксирован обрыв питающего кабеля. В настоящее время восстановительные работы проведены, освещение работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что поселок Мыс считается одним из опасных районов Тюмени. Там, по данным областного УМВД, зафиксирован наибольший рост «пьяной» преступности. Территория сразу восьми домов осталась без ночного освещения Фото: соцсеть «ВКонтакте» группа «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» https://vk.com/podslushanoms72?w=wall-79629451_332026

В Тюмени на территории сразу восьми домов поселка Мыс отсутствует освещение. Об этом горожане сообщают в соцсетях. По их словам, по улице Жуковского и прилегающем частном секторе несколько ночей не горели фонари. «Третью ночь на мысу во дворах Жуковского 90,92,96, 78,86,84,94,88 и во всем прилегающем частном секторе не горят фонари, не работает никакое уличное освещение. Причем днем фонари горят», — сообщают горожане в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в соцсети «ВКонтакте». В администрации города ответили, что работы по восстановлению освещения уже проведены. «Сотрудники подрядной организации МБУ „Тюменьгормост“ обследовали наружное освещение в указанном районе. Был зафиксирован обрыв питающего кабеля. В настоящее время восстановительные работы проведены, освещение работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что поселок Мыс считается одним из опасных районов Тюмени. Там, по данным областного УМВД, зафиксирован наибольший рост «пьяной» преступности.