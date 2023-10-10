Какие города в Израиле и Палестине пострадали в ходе войны: карта

Боевики ХАМАС начали массированный обстрел Тель-Авива и Ашдода

10 октября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Израильская армия наносит авиаудары по сектору Газа Фото: EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. 10 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС начало «самый жестокий обстрел» Тель-Авива и Ашдода. URA.RU приводит карту боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАС на момент 10 октября. Где проходят боевые действия Представители боевиков ХАМАС сообщили о начале массированного обстрела Тел-Авива и Ашдода. Они назвали обстрел Тель-Авива самым жестоким за последние годы;

На данный момент представитель израильской армии заявил о полном, стапроцентном, контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений. Однако он допустил, что палестинские террористы все еще могут скрываться на израильской территории; Корреспондент газеты The Wall Street Journal Дион Ниссенбаум, находясь в южном израильском городе Сдерот, сообщил, что неподалеку приземляются ракеты, выпущенные из Газы. В это время израильские танки и войска продвигаются на юг, поскольку 100 000 израильских резервистов готовятся к широкому наступлению против ХАМАС;

Сообщения о столкновениях были в округе Израиля Шаар-ха-Негев, кибуце Алюмим, Беэри, Нирим и Холит;

Израильские авиаудары наносились по сектору Газа. Под обстрел попали: лагерь палестинских беженцев Аль-Шати, город Джабалия, Мечеть аль-Аббас, исламский университет Медины, улица Аль Сина, город Шуджайя, Бейт-Ханун, а также пограничный контрольно-пропускной пункт Рафиах на границе Египта и Сектора Газа;

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала, что их истребители совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Карта боевых действий между Армией Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС Актуальная информация о погибших По данным израильских властей, погибло более 900 израильтян, 2,6 тысяч человек ранено;

Погибли как минимум 11 граждан США;

Как сообщили власти Газы, было убито более 700 человек;

В Армии Израиля рассказали, что с момента начала военных действий в стране обнаружены тела 1500 боевиков ХАМАСа;

Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил о гибели двух граждан РФ. Один из них — 47-летний Денис Беленький из Балтийска (город в Калининградской области). При этом четверо россиян числятся без вести пропавшими;

Боевики ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом сообщили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Заложники Палестинское движение ХАМАС заявило, что похитило десятки людей и разместило их в разных местах по всей Газе, чтобы помешать израильским операциям. Они пригрозили казнить израильских заложников, если Израиль продолжит без предупреждения бомбардировать дома гражданских лиц в секторе Газа. На данный момент известно о казни двух пленных израильтян, ранее вывезенных в сектор Газа.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. 10 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС начало «самый жестокий обстрел» Тель-Авива и Ашдода. URA.RU приводит карту боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАС на момент 10 октября. Палестинское движение ХАМАС заявило, что похитило десятки людей и разместило их в разных местах по всей Газе, чтобы помешать израильским операциям. Они пригрозили казнить израильских заложников, если Израиль продолжит без предупреждения бомбардировать дома гражданских лиц в секторе Газа. На данный момент известно о казни двух пленных израильтян, ранее вывезенных в сектор Газа.