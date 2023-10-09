После проблем с лекарствами в курганском онкодиспансере пройдут проверки

После проблем с обеспечением онкобольных курганцев противоопухолевыми препаратами, депздрав проведет ведомственную проверку в областном онкологическом диспансере. Об этом сообщил глава депздрава Алексей Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте».
«После завершения текущей прокурорской проверки, которая проводится в рамках обращения граждан о нехватке лекарственных препаратов, департамент направит ведомственную проверку в ГБУ „КООД“ не только по лекарственному обеспечению, но и по ряду других направлений», — написал Сигидаев.
Сигидаев отметил, что пациенты, которым показано проведение противоопухолевой лекарственной терапии, получают необходимое лечение в условиях круглосуточного или дневного стационара онкодиспансера (КООД). Комиссия определяет тактику лечения и выбирает схему лекарственной терапии. Лекарственные препараты назначаются после получения решения профильных учреждений федерального уровня или консилиума ГБУ КООД. Лекарственные препараты для оказания специализированной помощи в условиях стационара закупаются за счет средств ОМС. Закупка осуществляется силами ГБУ КООД и не требует согласования с департаментом здравоохранения. «Все пациенты, которым требуется лечение, на данный момент обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме», — подчеркнул Сигидаев.
Ранее URA.RU писало, что родственники онкобольных курганцев пожаловались, что им несколько недель не выдают противоопухолевые препараты. Из-за этого пациентам пришлось прервать курс лечения. После публикации по поручению замгенпрокурора Сергея Зайцева была организована прокурорская проверка. В надзорном ведомстве сообщили, что курганские онкобольные остались без лекарств из-за просчетов Курганского онкологического диспансера и департамента здравоохранения при планировании закупок.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.