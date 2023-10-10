В Курганской области у ранее судимой женщины изъяли винтовку

Жительница Далматовского округа незаконно хранила винтовку с патронами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Далматовской округе (Курганская область) у ранее судимой жительницы сотрудники полиции изъяли винтовку и патроны. В отношение ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело. Об это сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Прибыв по месту жительства 57-летней ранее судимой гражданки, полицейские обнаружили у нее дома винтовку, которую она незаконно хранила. Согласно заключению эксперта, винтовка является огнестрельным оружием и пригодна для производства выстрелов», — говорится на сайте ведомства. Также у женщины были изъяты патроны и банка с сыпучим веществом похожим на порох. Они направлены на экспертизу.

В отношении гражданки следователем отдела МВД России по Далматовскому округу возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Задержанной может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что суд наказал жителя Курганской области за угрозу пистолетом из-за ссоры на дороге. Мужчину приговорили к 2,5 годам условного срока.