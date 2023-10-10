10 октября 2023

В Курганской области у ранее судимой женщины изъяли винтовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Далматовского округа незаконно хранила винтовку с патронами (архивное фото) Фото:

В Далматовской округе (Курганская область) у ранее судимой жительницы сотрудники полиции изъяли винтовку и патроны. В отношение ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело. Об это сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Прибыв по месту жительства 57-летней ранее судимой гражданки, полицейские обнаружили у нее дома винтовку, которую она незаконно хранила. Согласно заключению эксперта, винтовка является огнестрельным оружием и пригодна для производства выстрелов», — говорится на сайте ведомства. Также у женщины были изъяты патроны и банка с сыпучим веществом похожим на порох. Они направлены на экспертизу.

В отношении гражданки следователем отдела МВД России по Далматовскому округу возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Задержанной может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что суд наказал жителя Курганской области за угрозу пистолетом из-за ссоры на дороге. Мужчину приговорили к 2,5 годам условного срока.

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В Далматовской округе (Курганская область) у ранее судимой жительницы сотрудники полиции изъяли винтовку и патроны. В отношение ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело. Об это сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Прибыв по месту жительства 57-летней ранее судимой гражданки, полицейские обнаружили у нее дома винтовку, которую она незаконно хранила. Согласно заключению эксперта, винтовка является огнестрельным оружием и пригодна для производства выстрелов», — говорится на сайте ведомства. Также у женщины были изъяты патроны и банка с сыпучим веществом похожим на порох. Они направлены на экспертизу. В отношении гражданки следователем отдела МВД России по Далматовскому округу возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Задержанной может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что суд наказал жителя Курганской области за угрозу пистолетом из-за ссоры на дороге. Мужчину приговорили к 2,5 годам условного срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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