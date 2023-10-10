В курганском округе придумали, как за два месяца справиться с дефицитом медиков

Жителей курганских сел будут обучать на помощников фельдшера

В Альменевском округе обучат помощников фельдшера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Альменевском округе жителям населенных пунктов предлагают пройти обучение на курсах по проекту «Помощник фельдшера». О пилотном проекте сельчанам рассказал главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин, сообщили в администрации округа.

«Анонсируя пилотный проект „Помощник фельдшера“ в Альменевском муниципальном округе, главный врач межрайонной больницы № 7 Александр Савин провел встречи с населением в селах Рыбное, Чистое и в селе Ягодное. Цель нового проекта — справиться с нехваткой медработников и обеспечить жителей небольших населенных пунктов необходимыми специалистами», — говорится в сообщении окружной администрации.

Помощников фельдшера будут обучат дистанционно, программа рассчитана на два месяца. По окончании курса слушатели получат свидетельство «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Обучение бесплатное, расходы на себя возьмут медицинские организации. По решению сходов будет отобран кандидат на обучение по программе.

Ранее URA.RU писало, что жители Альменевского округа беспокоятся из-за закрытия в местной больнице клинической лаборатории. Активисты планировали собрать народный сход. В депздраве пояснили, что в Альменевской больнице (филиал межрайонной больницы №7) останется кабинет забора крови и экстренная лаборатория. Материалы, которые требуют более глубокого исследования, будут направлять в Шумихинскую больницу.