Курганский профсоюз стал участником суда о возвращении на работу экс-главврача

11 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Профсоюз вступил в процесс по иску Красовского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский профсоюз работников здравоохранения вступил в судебный процесс по иску бывшего главврача Мишкинской больницы Николая Красовского к депздраву о восстановлении на работе. На этом основании рассмотрение дела начато с начала, указана в картотеке суда. «10 октября рассмотрение дела начато с начала. Основание: вступление в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Третье лицо — курганская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ», — указано в картотеке Шумихинского районного суда. Следующее заседание назначена на 17 октября. Председатель областной организации профсоюзов работников здравоохранения Елена Екимова пояснила URA.RU, что Николай Крассовский — член профсоюза. «Председатель первичной организации профсоюза мог быть на этом суде, если его привлекали, так как Николай Иванович [Красовский] является членом профсоюза. Согласно отраслевому соглашению при увольнении главврача должны были потребовать мотивированное мнение, которое должен был дать президиум обкома профсоюза. Этого не было», — отметила Екимова. Ранее URA.RU писало, что экс-главврач больницы судится с курганским депздравом из-за увольнения. Николая Красовского уволили в июле 2023 года из-за нарушений в деятельности больницы. После обращения коллектива больницы к министру здравоохранения и. о. главврача была назначена замглавврача Жанна Красовская. В сентябре 2023 года Межрайонную больницу №4 возглавила Ирина Носкова. Николай и Жанна Красовские продолжили работать в больнице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский профсоюз работников здравоохранения вступил в судебный процесс по иску бывшего главврача Мишкинской больницы Николая Красовского к депздраву о восстановлении на работе. На этом основании рассмотрение дела начато с начала, указана в картотеке суда. «10 октября рассмотрение дела начато с начала. Основание: вступление в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Третье лицо — курганская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ», — указано в картотеке Шумихинского районного суда. Следующее заседание назначена на 17 октября. Председатель областной организации профсоюзов работников здравоохранения Елена Екимова пояснила URA.RU, что Николай Крассовский — член профсоюза. «Председатель первичной организации профсоюза мог быть на этом суде, если его привлекали, так как Николай Иванович [Красовский] является членом профсоюза. Согласно отраслевому соглашению при увольнении главврача должны были потребовать мотивированное мнение, которое должен был дать президиум обкома профсоюза. Этого не было», — отметила Екимова. Ранее URA.RU писало, что экс-главврач больницы судится с курганским депздравом из-за увольнения. Николая Красовского уволили в июле 2023 года из-за нарушений в деятельности больницы. После обращения коллектива больницы к министру здравоохранения и. о. главврача была назначена замглавврача Жанна Красовская. В сентябре 2023 года Межрайонную больницу №4 возглавила Ирина Носкова. Николай и Жанна Красовские продолжили работать в больнице.