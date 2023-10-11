На военном заводе Кургана показали уникального специалиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники «Курганского машиностроительного завода» рассказали об уникальном для города Кургана специалисте. О слесаре-доводчике, на которого нигде не учат, рассказали в telegram-канале оборонного предприятия.

«Юлия О. стала заводчанкой 35 лет назад, более 20-ти из них работает слесарем-доводчиком в управлении метрологии, сертификации и стандартизации. В Кургане она единственная имеет такую необычную профессию. Этому ремеслу нигде не учат», — сообщили на заводе. Необходимые навыки слесарь-доводчик получает исключительно от наставника через личный контакт.

Слесарь-доводчик на КМЗ работает с концевыми мерами длины. Они выглядят как небольшие плитки и необходимы для поверки готовых деталей. Доводчик должен иметь холодные и чувствительные пальцы — поскольку инструмент правится за счет трения, а также соблюдать правильную посадку.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому оборонному заводу требуются новые сотрудники. Учениками возьмут тех граждан, кто прошел армию или имеет среднее-специальное образование.