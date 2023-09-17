На «Курганмашзаводе» принимают на работу учеников, прошедших армию

Для работы учениками на КМЗ необходимо иметь образование или пройденную службу в армии
новость из сюжетаПроблемы и достижения «Курганмашзавода»
Оборонное предприятие «Курганмашзавод» набирает на работу учениками граждан, имеющих среднее техническое образование или пройденную службу в армии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ.
«Предприятие готово принимать учеников, которых обучит необходимым специальностям. Требования для учеников: среднее профессиональное образование (техническое), служба в армии, если нет образования», — сообщили в КМЗ.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» раскрыл требования к создателям БМП-3. По информации оборонного предприятия, кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы от полугода.
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