17 сентября 2023
16 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» принимают на работу учеников, прошедших армию

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Для работы учениками на КМЗ необходимо иметь образование или пройденную службу в армии Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» набирает на работу учениками граждан, имеющих среднее техническое образование или пройденную службу в армии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ.

«Предприятие готово принимать учеников, которых обучит необходимым специальностям. Требования для учеников: среднее профессиональное образование (техническое), служба в армии, если нет образования», — сообщили в КМЗ.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» раскрыл требования к создателям БМП-3. По информации оборонного предприятия, кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы от полугода.

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» набирает на работу учениками граждан, имеющих среднее техническое образование или пройденную службу в армии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ. «Предприятие готово принимать учеников, которых обучит необходимым специальностям. Требования для учеников: среднее профессиональное образование (техническое), служба в армии, если нет образования», — сообщили в КМЗ. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» раскрыл требования к создателям БМП-3. По информации оборонного предприятия, кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы от полугода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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