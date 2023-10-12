12 октября 2023

В Кургане ищут застройщика, который за 40 млн снесет старые дома под новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, ипотека, дом, жилье, строительство, стройка, новостройка
В Кургане ищут инвестора, который снесет ветхие дома и построит многоэтажки Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Власти Кургана продают земельный участок более чем за 40 миллионов рублей в центре города под новостройки. Инвестору перед застройкой придется снести десять аварийных домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова. Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды — 40 230 000 рублей», — говорится в постановлении.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ищут инвестора для строительства среднеэтажных домов и магазинов. Перед комплексной застройкой на земельном участке необходимо будет снести аварийное жилье. Площадь территории составляет около десяти тысяч квадратов.

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Власти Кургана продают земельный участок более чем за 40 миллионов рублей в центре города под новостройки. Инвестору перед застройкой придется снести десять аварийных домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова. Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды — 40 230 000 рублей», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ищут инвестора для строительства среднеэтажных домов и магазинов. Перед комплексной застройкой на земельном участке необходимо будет снести аварийное жилье. Площадь территории составляет около десяти тысяч квадратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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