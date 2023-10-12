В Кургане ищут застройщика, который за 40 млн снесет старые дома под новостройки

Власти Кургана продают земельный участок более чем за 40 миллионов рублей в центре города под новостройки. Инвестору перед застройкой придется снести десять аварийных домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
«О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова. Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды — 40 230 000 рублей», — говорится в постановлении.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ищут инвестора для строительства среднеэтажных домов и магазинов. Перед комплексной застройкой на земельном участке необходимо будет снести аварийное жилье. Площадь территории составляет около десяти тысяч квадратов.
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