В Кургане ищут застройщика, который за 40 млн снесет старые дома под новостройки

13 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут инвестора, который снесет ветхие дома и построит многоэтажки Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Власти Кургана продают земельный участок более чем за 40 миллионов рублей в центре города под новостройки. Инвестору перед застройкой придется снести десять аварийных домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова. Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды — 40 230 000 рублей», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ищут инвестора для строительства среднеэтажных домов и магазинов. Перед комплексной застройкой на земельном участке необходимо будет снести аварийное жилье. Площадь территории составляет около десяти тысяч квадратов.

Власти Кургана продают земельный участок более чем за 40 миллионов рублей в центре города под новостройки. Инвестору перед застройкой придется снести десять аварийных домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова. Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды — 40 230 000 рублей», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ищут инвестора для строительства среднеэтажных домов и магазинов. Перед комплексной застройкой на земельном участке необходимо будет снести аварийное жилье. Площадь территории составляет около десяти тысяч квадратов.