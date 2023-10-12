Бывшие работники курганской больницы заявили о нарушениях со стороны руководства. Инсайд

Экс-сотрудники курганского наркодиспансера пожаловались на руководство

13 октября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганской больницы жалуются на превышение полномочий руководителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-работники филиала курганского областного наркологического диспансера (КОНД) пожаловались на действия руководства. О возможных нарушениях рассказали бывшие сотрудники Шадринского и Новопетропавловского филиалов диспансера. Пожелавшие остаться анонимными собеседники URA.RU надеются, что в отношении руководства следователи проведут проверку. «Начальница филиалов наркодиспансера К. использует служебный транспорт для личных нужд. Также она принуждает сотрудников к выполнению дополнительных, недолжностных обязанностей», — рассказали источники. Собеседники полагают, что такие действия являются превышением полномочий и могут заинтересовать следователей. Поделиться информацией они решили после сообщений о проверках в курганском отделении диспансера и аресте главврача Анны Федотовой. По данным источников, сотрудникам медучреждения приходится тратить личные средства, выполняя свои обязанности. Возврат средств при этом не производится. Так, для прохождения профобследования сотрудники собирали деньги и нанимали транспорт, чтобы съездить в больницу Шадринска из села Новопетропавловское. Служебный транспорт им обеспечить не смогли, расходы каждого составили не менее 1000 рублей. Начальство при этом якобы часто использует служебные машины по своему усмотрению. Ранее URA.RU сообщало, что работники наркодиспансера рассказали о произволе со стороны руководства. Это случилось после проведения обысков в больнице. Результатом проверки стал арест главврача Анны Федотовой и возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-работники филиала курганского областного наркологического диспансера (КОНД) пожаловались на действия руководства. О возможных нарушениях рассказали бывшие сотрудники Шадринского и Новопетропавловского филиалов диспансера. Пожелавшие остаться анонимными собеседники URA.RU надеются, что в отношении руководства следователи проведут проверку. «Начальница филиалов наркодиспансера К. использует служебный транспорт для личных нужд. Также она принуждает сотрудников к выполнению дополнительных, недолжностных обязанностей», — рассказали источники. Собеседники полагают, что такие действия являются превышением полномочий и могут заинтересовать следователей. Поделиться информацией они решили после сообщений о проверках в курганском отделении диспансера и аресте главврача Анны Федотовой. По данным источников, сотрудникам медучреждения приходится тратить личные средства, выполняя свои обязанности. Возврат средств при этом не производится. Так, для прохождения профобследования сотрудники собирали деньги и нанимали транспорт, чтобы съездить в больницу Шадринска из села Новопетропавловское. Служебный транспорт им обеспечить не смогли, расходы каждого составили не менее 1000 рублей. Начальство при этом якобы часто использует служебные машины по своему усмотрению. Ранее URA.RU сообщало, что работники наркодиспансера рассказали о произволе со стороны руководства. Это случилось после проведения обысков в больнице. Результатом проверки стал арест главврача Анны Федотовой и возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий.