Курганские коммунальщики закроют улицу для водителей на месяц

16 октября 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Участок улицы Калинина будет перекрыт до 21:00 14 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На улице Калинина в Кургане введен запрет на движение автотранспорта. Там проводят капитальный ремонт участка напорного коллектора. Об этом сообщает АО «Водный союз». «Для проведения капитального ремонта участка напорного коллектора диаметром 700 мм по ул. Калинина необходимо закрыть движение автотранспорта по проезжей части», — указано в telegram-канале компании «Водный Союз». Перекроют улицу от пересечения с улицей Октябрьской до жилого дома №31. Запрет, по данным компании, будет действовать с 09:00 16 октября. Завершить работы и восстановить благоустройство на участке коммунальщики планируют до 21:00 14 ноября. На время проведения работ, водителям посоветовали заранее планировать маршрут. Ранее сообщалось, что коммунальщики в Кургане на месяц перекроют улицу для движения автотранспорта в районе Некрасовского рынка. Там произошла авария на самотечном коллекторе. Работы планировалось завершить до 17 октября.

На улице Калинина в Кургане введен запрет на движение автотранспорта. Там проводят капитальный ремонт участка напорного коллектора. Об этом сообщает АО «Водный союз». «Для проведения капитального ремонта участка напорного коллектора диаметром 700 мм по ул. Калинина необходимо закрыть движение автотранспорта по проезжей части», — указано в telegram-канале компании «Водный Союз». Перекроют улицу от пересечения с улицей Октябрьской до жилого дома №31. Запрет, по данным компании, будет действовать с 09:00 16 октября. Завершить работы и восстановить благоустройство на участке коммунальщики планируют до 21:00 14 ноября. На время проведения работ, водителям посоветовали заранее планировать маршрут. Ранее сообщалось, что коммунальщики в Кургане на месяц перекроют улицу для движения автотранспорта в районе Некрасовского рынка. Там произошла авария на самотечном коллекторе. Работы планировалось завершить до 17 октября.