ХАМАС взяло в плен 155 человек: главное о войне на Ближнем Востоке к утру

Война на Ближнем востоке идет десятый день. Ночью представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек. URA.RU приводит главные новости о войне между Израилем и Палестиной за ночь.
По данным Хагари, в плену у ХАМАС находится 155 человек. Ранее в Израиле заявляли, что возможная наземная операция в секторе Газа нужна еще и для того, чтобы освободить военнопленных.
Появились свежие данные по погибшим в секторе Газа за время конфликта. По последним данным, сектор Газа потерял 2 670 гражданских лиц, а число раненых достигло 9,6 тысячи. Об этом сообщает Минздрав Палестины в своем telegram-канале. В Израиле погибли больше 1400 человек.
Ночью был убит командир Южного округа нацбезопасности ХАМАС Муатазз Ид. Это произошло в результате артобстрелов.
Перед началом возможной наземной операции Египет открыт КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. Ночью 16 октября стало известно, что в Египте стали готовиться залы для приема беженцев.
Президент США Джо Байден заявил, что войска США не будут вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль имеет одну из лучших армий в мире.
Однако при этом, США рассматривают возможность начать военные действия с Ираном. Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм рассказал, что это нужно для того, что США вместе с Израилем «выбили» Иран из нефтяного бизнеса.
Война на Ближнем востоке идет десятый день. Ночью представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек. URA.RU приводит главные новости о войне между Израилем и Палестиной за ночь.