ХАМАС взяло в плен 155 человек: главное о войне на Ближнем Востоке к утру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Война в Израиле началась 7 октября Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война на Ближнем востоке идет десятый день. Ночью представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек. URA.RU приводит главные новости о войне между Израилем и Палестиной за ночь.

  • По данным Хагари, в плену у ХАМАС находится 155 человек. Ранее в Израиле заявляли, что возможная наземная операция в секторе Газа нужна еще и для того, чтобы освободить военнопленных.
  • Появились свежие данные по погибшим в секторе Газа за время конфликта. По последним данным, сектор Газа потерял 2 670 гражданских лиц, а число раненых достигло 9,6 тысячи. Об этом сообщает Минздрав Палестины в своем telegram-канале. В Израиле погибли больше 1400 человек.
  • В секторе Газа под обломками могут находиться более тысячи человек из-за артобстрелов со стороны Израиля. Спасательные работы продолжаются.
  • Ночью был убит командир Южного округа нацбезопасности ХАМАС Муатазз Ид. Это произошло в результате артобстрелов.
  • Перед началом возможной наземной операции Египет открыт КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. Ночью 16 октября стало известно, что в Египте стали готовиться залы для приема беженцев.
  • Президент США Джо Байден заявил, что войска США не будут вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль имеет одну из лучших армий в мире.
  • Однако при этом, США рассматривают возможность начать военные действия с Ираном. Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм рассказал, что это нужно для того, что США вместе с Израилем «выбили» Иран из нефтяного бизнеса.
  • Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что армия его страны (ЦАХАЛ) не планирует оккупировать сектор Газа. Цель наземной операции — уничтожить ХАМАС.
  • Более 600 тысяч человек покинули север сектора Газа. Они переместились на юг. Это произошло из-за планов ЦАХАЛ провести операцию в Газе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Война на Ближнем востоке идет десятый день. Ночью представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек. URA.RU приводит главные новости о войне между Израилем и Палестиной за ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...