В Израиле сообщили об уничтожении еще одного командира ХАМАС

В течение дня армия Израиля нанесла удары примерно по 250 военным целям в секторе Газа. В ходе операции уничтожен один из командиров палестинской группировки ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.
«Армия Израиля продолжает наносить удары по террористическим целям в секторе Газа. В течение дня были нанесены удары примерно по 250 целям в секторе Газа. На основании разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован командир южного округа нацбезопасности ХАМАС Муатазз Ид», — написал ТАСС со ссылкой на военных.
Как отметили в пресс-службе, во время бомбардировок палестинского анклава удары были нанесены «по десяткам военных штабов, нескольким военным наблюдательным постам и ракетным пусковым установкам». Все это, по заявлению военных, использовалось организациями ХАМАС и «Исламский джихад».
Ранее израильская армия нанесла удар по дому отца командира движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа, убив этим его сына и брата. Удар был нанесен в ночь на 11 октября. Война началась 7 октября после того, как ХАМАС нанес по территории Израиля ракетные удары.
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