15 октября 2023

В Израиле сообщили об уничтожении еще одного командира ХАМАС

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Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв, stock
Израиль в течение дня нанес удары примерно по 250 целям (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В течение дня армия Израиля нанесла удары примерно по 250 военным целям в секторе Газа. В ходе операции уничтожен один из командиров палестинской группировки ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

«Армия Израиля продолжает наносить удары по террористическим целям в секторе Газа. В течение дня были нанесены удары примерно по 250 целям в секторе Газа. На основании разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован командир южного округа нацбезопасности ХАМАС Муатазз Ид», — написал ТАСС со ссылкой на военных.

Как отметили в пресс-службе, во время бомбардировок палестинского анклава удары были нанесены «по десяткам военных штабов, нескольким военным наблюдательным постам и ракетным пусковым установкам». Все это, по заявлению военных, использовалось организациями ХАМАС и «Исламский джихад».

Ранее израильская армия нанесла удар по дому отца командира движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа, убив этим его сына и брата. Удар был нанесен в ночь на 11 октября. Война началась 7 октября после того, как ХАМАС нанес по территории Израиля ракетные удары.

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В течение дня армия Израиля нанесла удары примерно по 250 военным целям в секторе Газа. В ходе операции уничтожен один из командиров палестинской группировки ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба. «Армия Израиля продолжает наносить удары по террористическим целям в секторе Газа. В течение дня были нанесены удары примерно по 250 целям в секторе Газа. На основании разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован командир южного округа нацбезопасности ХАМАС Муатазз Ид», — написал ТАСС со ссылкой на военных. Как отметили в пресс-службе, во время бомбардировок палестинского анклава удары были нанесены «по десяткам военных штабов, нескольким военным наблюдательным постам и ракетным пусковым установкам». Все это, по заявлению военных, использовалось организациями ХАМАС и «Исламский джихад». Ранее израильская армия нанесла удар по дому отца командира движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа, убив этим его сына и брата. Удар был нанесен в ночь на 11 октября. Война началась 7 октября после того, как ХАМАС нанес по территории Израиля ракетные удары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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