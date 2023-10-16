Израиль высказался о планах по захвату сектора Газа

Постпред Израиля Эрдан заявил, что его страна не заинтересована в оккупации Газы

16 октября 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

По словам Эрдана, Израиль сделает все необходимое, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильское правительство не заинтересовано в оккупации сектора Газа. Но страна сделает все возможное, чтобы ликвидировать боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. «У нас нет интереса оккупировать Газу или оставаться в Газе, но поскольку мы боремся за наше выживание и единственный способ, как определил сам президент [Байден], — уничтожить ХАМАС, поэтому нам придется сделать все необходимое, чтобы уничтожить их возможности», — передает слова Эрдана CNN . Замечания со стороны посла Израиля прозвучали после слов президента США Джо Байдена. Он предостерег страну от оккупации прибрежного анклава. Данное действие является сигналом о подготовке наземного вторжения. Ранее Израиль отложил вторжение в сектор Газа из-за облачных условий. По информации The New York Times, они могли затруднить работу операторам беспилотных летательных аппаратов. Военный аналитик Шон Белл выделил альтернативные причины переноса вторжения. В них входят дополнительное время на подготовку, поиск большего количества разведданных и усиление международного давления.

Израильское правительство не заинтересовано в оккупации сектора Газа. Но страна сделает все возможное, чтобы ликвидировать боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. «У нас нет интереса оккупировать Газу или оставаться в Газе, но поскольку мы боремся за наше выживание и единственный способ, как определил сам президент [Байден], — уничтожить ХАМАС, поэтому нам придется сделать все необходимое, чтобы уничтожить их возможности», — передает слова Эрдана CNN. Замечания со стороны посла Израиля прозвучали после слов президента США Джо Байдена. Он предостерег страну от оккупации прибрежного анклава. Данное действие является сигналом о подготовке наземного вторжения. Ранее Израиль отложил вторжение в сектор Газа из-за облачных условий. По информации The New York Times, они могли затруднить работу операторам беспилотных летательных аппаратов. Военный аналитик Шон Белл выделил альтернативные причины переноса вторжения. В них входят дополнительное время на подготовку, поиск большего количества разведданных и усиление международного давления.