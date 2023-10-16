Израиль высказался о планах по захвату сектора Газа

Постпред Израиля Эрдан заявил, что его страна не заинтересована в оккупации Газы
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По словам Эрдана, Израиль сделает все необходимое, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильское правительство не заинтересовано в оккупации сектора Газа. Но страна сделает все возможное, чтобы ликвидировать боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

«У нас нет интереса оккупировать Газу или оставаться в Газе, но поскольку мы боремся за наше выживание и единственный способ, как определил сам президент [Байден], — уничтожить ХАМАС, поэтому нам придется сделать все необходимое, чтобы уничтожить их возможности», — передает слова Эрдана CNN. Замечания со стороны посла Израиля прозвучали после слов президента США Джо Байдена. Он предостерег страну от оккупации прибрежного анклава. Данное действие является сигналом о подготовке наземного вторжения.

Ранее Израиль отложил вторжение в сектор Газа из-за облачных условий. По информации The New York Times, они могли затруднить работу операторам беспилотных летательных аппаратов. Военный аналитик Шон Белл выделил альтернативные причины переноса вторжения. В них входят дополнительное время на подготовку, поиск большего количества разведданных и усиление международного давления.

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Израильское правительство не заинтересовано в оккупации сектора Газа. Но страна сделает все возможное, чтобы ликвидировать боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. «У нас нет интереса оккупировать Газу или оставаться в Газе, но поскольку мы боремся за наше выживание и единственный способ, как определил сам президент [Байден], — уничтожить ХАМАС, поэтому нам придется сделать все необходимое, чтобы уничтожить их возможности», — передает слова Эрдана CNN. Замечания со стороны посла Израиля прозвучали после слов президента США Джо Байдена. Он предостерег страну от оккупации прибрежного анклава. Данное действие является сигналом о подготовке наземного вторжения. Ранее Израиль отложил вторжение в сектор Газа из-за облачных условий. По информации The New York Times, они могли затруднить работу операторам беспилотных летательных аппаратов. Военный аналитик Шон Белл выделил альтернативные причины переноса вторжения. В них входят дополнительное время на подготовку, поиск большего количества разведданных и усиление международного давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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