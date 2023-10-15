15 октября 2023

Более тысячи человек находятся под обломками обрушившихся зданий в Газе

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, строительный мусор, обрушение, разрушенный дом, последствия взрыва газа, демонтаж подъезда, карла маркса 164, обломки здания
Под обломками зданий в секторе Газа могут находиться люди Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа под обломками обрушившихся зданий из-за обстрелов Израиля могут находиться более тысячи человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на службу гражданской обороны.

«Более одной тысячи человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа», — сообщает арабский телеканал Al Hadath. Спасательные работы в кварталах, которые попали под обстрелы, продолжаются.

Ранее Израиль призвал около одного миллиона палестинцев покинуть земли на севере сектора Газа. Однако глава Палестины Махмуд Аббас сообщил об отказе перемещения граждан города со своей территории.

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В секторе Газа под обломками обрушившихся зданий из-за обстрелов Израиля могут находиться более тысячи человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на службу гражданской обороны. «Более одной тысячи человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа», — сообщает арабский телеканал Al Hadath. Спасательные работы в кварталах, которые попали под обстрелы, продолжаются. Ранее Израиль призвал около одного миллиона палестинцев покинуть земли на севере сектора Газа. Однако глава Палестины Махмуд Аббас сообщил об отказе перемещения граждан города со своей территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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