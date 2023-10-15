Более тысячи человек находятся под обломками обрушившихся зданий в Газе

Под обломками зданий в секторе Газа могут находиться люди
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В секторе Газа под обломками обрушившихся зданий из-за обстрелов Израиля могут находиться более тысячи человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на службу гражданской обороны.
«Более одной тысячи человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа», — сообщает арабский телеканал
Ранее Израиль призвал около одного миллиона палестинцев покинуть земли на севере сектора Газа. Однако глава Палестины Махмуд Аббас сообщил об отказе перемещения граждан города со своей территории.
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