Губернатор ЯНАО поручил усилить контроль над расходами на Волноваху

Власти ЯНАО возьмут на особый контроль государственные траты в подшефной региону Волновахе. Поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов на заседании комиссии по противодействию коррупции, сообщается на сайте правительства.
«Тема прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должна быть под нашим постоянным контролем. Отдельное внимание важно уделить новым направлениям, на которых Ямал активно работает в последнее время. Это помощь подшефным территориям и ямальским подразделениям, участвующим в спецоперации. Многие решения принимаются быстро, это делается в интересах людей. Важно, чтобы эти процедуры не вызывали у нас вопросов, необходимо постоянно их проверять», — сказал губернатор.
Дмитрий Артюхов также поручил окружному департаменту госзаказа совместно с прокуратурой сделать анализ качества работ государственных и муниципальных заказчиков. По итогам этого губернатор ждет предложения по снижению числа правонарушений.
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