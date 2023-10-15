15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Губернатор ЯНАО поручил усилить контроль над расходами на Волноваху

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Власти проверят траты на Волноваху на предмет правонарушений Фото:

Власти ЯНАО возьмут на особый контроль государственные траты в подшефной региону Волновахе. Поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов на заседании комиссии по противодействию коррупции, сообщается на сайте правительства.

«Тема прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должна быть под нашим постоянным контролем. Отдельное внимание важно уделить новым направлениям, на которых Ямал активно работает в последнее время. Это помощь подшефным территориям и ямальским подразделениям, участвующим в спецоперации. Многие решения принимаются быстро, это делается в интересах людей. Важно, чтобы эти процедуры не вызывали у нас вопросов, необходимо постоянно их проверять», — сказал губернатор.

Дмитрий Артюхов также поручил окружному департаменту госзаказа совместно с прокуратурой сделать анализ качества работ государственных и муниципальных заказчиков. По итогам этого губернатор ждет предложения по снижению числа правонарушений.

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Власти ЯНАО возьмут на особый контроль государственные траты в подшефной региону Волновахе. Поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов на заседании комиссии по противодействию коррупции, сообщается на сайте правительства. «Тема прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должна быть под нашим постоянным контролем. Отдельное внимание важно уделить новым направлениям, на которых Ямал активно работает в последнее время. Это помощь подшефным территориям и ямальским подразделениям, участвующим в спецоперации. Многие решения принимаются быстро, это делается в интересах людей. Важно, чтобы эти процедуры не вызывали у нас вопросов, необходимо постоянно их проверять», — сказал губернатор. Дмитрий Артюхов также поручил окружному департаменту госзаказа совместно с прокуратурой сделать анализ качества работ государственных и муниципальных заказчиков. По итогам этого губернатор ждет предложения по снижению числа правонарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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