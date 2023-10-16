СП указала на риск недостачи в бюджет 335 млрд в ближайшие годы

17 октября 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Федеральный бюджет может недополучить 335 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Федеральный бюджет может недосчитать 335 млрд рублей в 2024—2026 годах. Это следует из заключения Счетной палаты (СП). «Федеральный бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024—2026 годах. Согласно документу, в 2024-м объем недопоступлений составит 84,1 млрд (0,05% ВВП), в 2025-м — 108,2 млрд (0,06% ВВП), в 2026-м — 142,7 млрд (0,07% ВВП)», — передают данные СП журналисты «Известия». Оценка проводилась с учетом дополнительных доходов за три года, которые прогнозируются на уровне 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд. По словам журналистов, главные риски недостачи отмечаются по НДС на товары и услуги, которые реализуются внутри России. Как уточняют представители СП, есть вероятность проблем в сборе налогов. Поэтому казна может недополучить по этой статье доходов 109,2 млрд в 2024-м, 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026-м, то есть почти 352 млрд за три года. Ранее в России выпустили проект бюджета на 2024—2026 годы. В нем были распределены финансовые меры поддержки россиян. Список перечислен в документе СП. В их число входят выплаты на предоставление материнского или семейного капитала, финансовые обеспечения мер направленные на подготовку квалифицированных кадров и специалистов среднего звена, а также денежные инвестиции, которые будут вкладываться в выпуск приоритетной промышленной продукции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Федеральный бюджет может недосчитать 335 млрд рублей в 2024—2026 годах. Это следует из заключения Счетной палаты (СП). «Федеральный бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024—2026 годах. Согласно документу, в 2024-м объем недопоступлений составит 84,1 млрд (0,05% ВВП), в 2025-м — 108,2 млрд (0,06% ВВП), в 2026-м — 142,7 млрд (0,07% ВВП)», — передают данные СП журналисты «Известия». Оценка проводилась с учетом дополнительных доходов за три года, которые прогнозируются на уровне 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд. По словам журналистов, главные риски недостачи отмечаются по НДС на товары и услуги, которые реализуются внутри России. Как уточняют представители СП, есть вероятность проблем в сборе налогов. Поэтому казна может недополучить по этой статье доходов 109,2 млрд в 2024-м, 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026-м, то есть почти 352 млрд за три года. Ранее в России выпустили проект бюджета на 2024—2026 годы. В нем были распределены финансовые меры поддержки россиян. Список перечислен в документе СП. В их число входят выплаты на предоставление материнского или семейного капитала, финансовые обеспечения мер направленные на подготовку квалифицированных кадров и специалистов среднего звена, а также денежные инвестиции, которые будут вкладываться в выпуск приоритетной промышленной продукции.