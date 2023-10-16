Какие меры поддержки россиян предусмотрены в новом бюджете

16 октября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Меры поддержки предусмотрены для родителей, сферы здравоохранения, строительства и так далее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы В России выпустили проект бюджета на 2024—2026 годы. В нем предусмотрены финансовые меры поддержки россиян в той или иной сфере. Их список перечислен в документе Счетной палаты, который есть в распоряжении агентства. Предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета, которые пойдут на предоставление грантов в формате выплат для Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»;

Выплаты на предоставление материнского или семейного капитала для граждан РФ. Но они должны жить на новых территориях;

На ежемесячные выплаты пособия, которое выдается в связи с рождением и воспитанием ребенка;

Выплаты выдаются на осуществление поддержки от государства для формирования долгосрочных сбережений;

Финансовое обеспечение мер будет направлено на подготовку квалифицированных кадров и специалистов среднего звена;

Деньги будут выделяться для учреждений культуры новых субъектов РФ, которым нужен будет капитальный ремонт, оснащение и реконструкция;

Денежные инвестиции будут вкладываться в выпуск приоритетной промышленной продукции;

Выплаты направят на меры поддержки лучших муниципальных управленческих команд и их практик;

Финансирование будет вложено в меры, которые направлены на расширение программ реабилитации и лечения, на модернизацию первичного звена здравоохранения и на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

Также финансирование предусмотрено для задачи, которая касается строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург;

Кроме того, деньги будут выделены для обеспечения бесплатного горячего питания в начальных школах, строительства новых школ, а также ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство учителей.

В России выпустили проект бюджета на 2024—2026 годы. В нем предусмотрены финансовые меры поддержки россиян в той или иной сфере. Их список перечислен в документе Счетной палаты, который есть в распоряжении агентства.