Какие меры поддержки россиян предусмотрены в новом бюджете

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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, поликлиника1 цгб20
Меры поддержки предусмотрены для родителей, сферы здравоохранения, строительства и так далее Фото:
новость из сюжета
Новый бюджет России на 2024—2026 годы

В России выпустили проект бюджета на 2024—2026 годы. В нем предусмотрены финансовые меры поддержки россиян в той или иной сфере. Их список перечислен в документе Счетной палаты, который есть в распоряжении агентства.

  • Предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета, которые пойдут на предоставление грантов в формате выплат для Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»;
  • Выплаты на предоставление материнского или семейного капитала для граждан РФ. Но они должны жить на новых территориях;
  • На ежемесячные выплаты пособия, которое выдается в связи с рождением и воспитанием ребенка;
  • Выплаты выдаются на осуществление поддержки от государства для формирования долгосрочных сбережений;
  • Финансовое обеспечение мер будет направлено на подготовку квалифицированных кадров и специалистов среднего звена;
  • Деньги будут выделяться для учреждений культуры новых субъектов РФ, которым нужен будет капитальный ремонт, оснащение и реконструкция;
  • Денежные инвестиции будут вкладываться в выпуск приоритетной промышленной продукции;
  • Выплаты направят на меры поддержки лучших муниципальных управленческих команд и их практик;
  • Финансирование будет вложено в меры, которые направлены на расширение программ реабилитации и лечения, на модернизацию первичного звена здравоохранения и на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • Также финансирование предусмотрено для задачи, которая касается строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург;
  • Кроме того, деньги будут выделены для обеспечения бесплатного горячего питания в начальных школах, строительства новых школ, а также ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство учителей.

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В России выпустили проект бюджета на 2024—2026 годы. В нем предусмотрены финансовые меры поддержки россиян в той или иной сфере. Их список перечислен в документе Счетной палаты, который есть в распоряжении агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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