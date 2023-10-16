В Тюмени айтишников накормят деликатесами за счет бюджета

В Тюмени потратят 1,7 млн рублей на угощение участников форума «Инфотех 2023»

17 октября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

В меню банкетов представлены закуски из рыбных и мясных деликатесов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на деликатесы для участников и партнеров цифрового форума «Инфотех 2023» из бюджета выделили более 1,7 млн рублей. На эти деньги организуют фуршеты с тигровыми креветками, лососем и другими закусками. Информация представлена на сайте госзакупок. «Услуги по организации банкета для партнеров, питания участников XVI тюменского цифрового форума и выставки „ИНФОТЕХ 2023“. Общая сумма — 1 714 000 рублей», — следует из данных закупок. Тюменский цифровой форум пройдет в столице области 18—19 октября. Его участниками станут представители IT-сферы из государственного сектора и частных компаний. В программе события предусмотрены кофе-брейки и фуршеты, причем они будут разделяться в зависимости от статуса гостей. Так, для представителей партнеров форума проведут как обычные кофе-брейки (утром и в обед), так и банкет с фуршетом. Остальных участников ждут лишь два перерыва на перекусы: в 09:30 и 14:00 ежедневно. В меню, которое указано в закупках, в числе прочего, представлены закуски с тигровыми креветками, лососем и ростбифом, стейки из рыбы и мяса, два вида супов и сырные/рыбные/мясные тарелки. На десерт гостям предложат тирамису, эклеры, кексы, пирожные «Макарун» и круассаны. Заказчиком банкетов выступает госучреждение «Региональный информационно-образовательный центр», учредителем которого выступает департамент информатизации Тюменской области. Как сказано в документах аукциона, финансирование закупки осуществляется на средства бюджетной субсидии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на деликатесы для участников и партнеров цифрового форума «Инфотех 2023» из бюджета выделили более 1,7 млн рублей. На эти деньги организуют фуршеты с тигровыми креветками, лососем и другими закусками. Информация представлена на сайте госзакупок. «Услуги по организации банкета для партнеров, питания участников XVI тюменского цифрового форума и выставки „ИНФОТЕХ 2023“. Общая сумма — 1 714 000 рублей», — следует из данных закупок. Тюменский цифровой форум пройдет в столице области 18—19 октября. Его участниками станут представители IT-сферы из государственного сектора и частных компаний. В программе события предусмотрены кофе-брейки и фуршеты, причем они будут разделяться в зависимости от статуса гостей. Так, для представителей партнеров форума проведут как обычные кофе-брейки (утром и в обед), так и банкет с фуршетом. Остальных участников ждут лишь два перерыва на перекусы: в 09:30 и 14:00 ежедневно. В меню, которое указано в закупках, в числе прочего, представлены закуски с тигровыми креветками, лососем и ростбифом, стейки из рыбы и мяса, два вида супов и сырные/рыбные/мясные тарелки. На десерт гостям предложат тирамису, эклеры, кексы, пирожные «Макарун» и круассаны. Заказчиком банкетов выступает госучреждение «Региональный информационно-образовательный центр», учредителем которого выступает департамент информатизации Тюменской области. Как сказано в документах аукциона, финансирование закупки осуществляется на средства бюджетной субсидии.