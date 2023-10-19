На курганских водоемах утонули пять рыбаков

20 октября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области с начала года утонули пять рыбаков (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области на водоемах с начала года утонули пять рыбаков. Последний несчастный случай был зафиксирован 19 октября на озеро Нюхалово в Варгашинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «С начала года на водоемах Курганской области зарегистрирована гибель пяти рыбаков. Последний трагический случай зафиксирован вечером 19 октября на озере Нюхалово вблизи деревни Заозерная Варгашинского округа. По словам очевидцев, мужчина отплыл на надувной лодке от берега, чтобы поставить фитиль и не вернулся. Ночью тело погибшего было поднято с поверхности воды», — говорится в сообщении ведомства. По факту смерти органами регионального СУ СКР проводится доследственная проверка. Сотрудники областного Центра ГИМС ГУ МЧС России призывают граждан к соблюдению правил безопасности на водоемах. В частности, не перегружать плавсредства, находиться на воде в спасательном жилете, не отправляться на водоемы в ночное время и в условиях тумана. Также жителям напоминают, что нельзя управлять плавсредствами лицам, не имеющим соответствующих документов и находящихся в нетрезвом состоянии. В случае возникновения происшествия спасатели просят незамедлительно сообщать по телефонам «101» или «112».

В Курганской области на водоемах с начала года утонули пять рыбаков. Последний несчастный случай был зафиксирован 19 октября на озеро Нюхалово в Варгашинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «С начала года на водоемах Курганской области зарегистрирована гибель пяти рыбаков. Последний трагический случай зафиксирован вечером 19 октября на озере Нюхалово вблизи деревни Заозерная Варгашинского округа. По словам очевидцев, мужчина отплыл на надувной лодке от берега, чтобы поставить фитиль и не вернулся. Ночью тело погибшего было поднято с поверхности воды», — говорится в сообщении ведомства. По факту смерти органами регионального СУ СКР проводится доследственная проверка. Сотрудники областного Центра ГИМС ГУ МЧС России призывают граждан к соблюдению правил безопасности на водоемах. В частности, не перегружать плавсредства, находиться на воде в спасательном жилете, не отправляться на водоемы в ночное время и в условиях тумана. Также жителям напоминают, что нельзя управлять плавсредствами лицам, не имеющим соответствующих документов и находящихся в нетрезвом состоянии. В случае возникновения происшествия спасатели просят незамедлительно сообщать по телефонам «101» или «112».