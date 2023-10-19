Жителям Курганской области предложили блокировать аккаунт злоумышленников, которые от имени главы областного департамента АПК Павла Кощеева рассылают сообщения с фейкового аккаунта в популярном мессенджере. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.
«В Telegram злоумышленники рассылают сообщения от имени директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павла Кощеева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Жителям Курганской области предложили блокировать аккаунт злоумышленников, которые от имени главы областного департамента АПК Павла Кощеева рассылают сообщения с фейкового аккаунта в популярном мессенджере. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «В Telegram злоумышленники рассылают сообщения от имени директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павла Кощеева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее URA.RU писало, что курганцам рассылают сообщения с фейкового аккаунта прокурора области Назарова и председателя областного суда Роота. Также атакам хакеров подверглась страница высокопоставленного судьи Доставалова.