19 октября 2023

Горожанам предлагают заблокировать номер главы курганского департамента. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике. Курган, кощеев павел
Фейковый аккаунт директора департамента АПК Павла Кощеева появился в Telegram Фото:

Жителям Курганской области предложили блокировать аккаунт злоумышленников, которые от имени главы областного департамента АПК Павла Кощеева рассылают сообщения с фейкового аккаунта в популярном мессенджере. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«В Telegram злоумышленники рассылают сообщения от имени директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павла Кощеева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее URA.RU писало, что курганцам рассылают сообщения с фейкового аккаунта прокурора области Назарова и председателя областного суда Роота. Также атакам хакеров подверглась страница высокопоставленного судьи Доставалова.

В Telegram появился фейковый аккаунт директора департамента АПК Павла Кощеева
В Telegram появился фейковый аккаунт директора департамента АПК Павла Кощеева

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Жителям Курганской области предложили блокировать аккаунт злоумышленников, которые от имени главы областного департамента АПК Павла Кощеева рассылают сообщения с фейкового аккаунта в популярном мессенджере. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «В Telegram злоумышленники рассылают сообщения от имени директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павла Кощеева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее URA.RU писало, что курганцам рассылают сообщения с фейкового аккаунта прокурора области Назарова и председателя областного суда Роота. Также атакам хакеров подверглась страница высокопоставленного судьи Доставалова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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