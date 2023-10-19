Тюменским колониям выдали оружие для борьбы с дронами

Квадрокоптеры пытаются доставить заключенным наркотики и мобильные телефоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исправительным учреждениями системы УФСИН России по Тюменской области выдали антидроновые ружья для борьбы с квадрокоптерами, которые пытаются доставить на территорию колоний наркотики и мобильные телефоны. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В последнее время увеличилось количество инцидентов, связанных с тем, что различные люди пытаются доставить на территорию колоний запрещенные вещества и средства мобильной связи. Злоумышленники используют для этого квадрокоптеры. Для борьбы с беспилотниками сотрудникам колоний Тюменской области выдали антидроновые ружья», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что с помощью антидроновых ружей сотрудники УФСИН уже обезвредили несколько БПЛА. «На самом деле, это очень эффективный прибор. Несколько квадрокоптеров обезврежены. Груз, который они перевозили, был изъят», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, многие тюменцы массово его нарушают.