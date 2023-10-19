19 октября 2023

Тюменским колониям выдали оружие для борьбы с дронами

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарного груза. Екатеринбург, противодронное ружье, электромагнитное оружие, антидрон
Квадрокоптеры пытаются доставить заключенным наркотики и мобильные телефоны Фото:

Исправительным учреждениями системы УФСИН России по Тюменской области выдали антидроновые ружья для борьбы с квадрокоптерами, которые пытаются доставить на территорию колоний наркотики и мобильные телефоны. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В последнее время увеличилось количество инцидентов, связанных с тем, что различные люди пытаются доставить на территорию колоний запрещенные вещества и средства мобильной связи. Злоумышленники используют для этого квадрокоптеры. Для борьбы с беспилотниками сотрудникам колоний Тюменской области выдали антидроновые ружья», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что с помощью антидроновых ружей сотрудники УФСИН уже обезвредили несколько БПЛА. «На самом деле, это очень эффективный прибор. Несколько квадрокоптеров обезврежены. Груз, который они перевозили, был изъят», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, многие тюменцы массово его нарушают.

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Исправительным учреждениями системы УФСИН России по Тюменской области выдали антидроновые ружья для борьбы с квадрокоптерами, которые пытаются доставить на территорию колоний наркотики и мобильные телефоны. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «В последнее время увеличилось количество инцидентов, связанных с тем, что различные люди пытаются доставить на территорию колоний запрещенные вещества и средства мобильной связи. Злоумышленники используют для этого квадрокоптеры. Для борьбы с беспилотниками сотрудникам колоний Тюменской области выдали антидроновые ружья», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что с помощью антидроновых ружей сотрудники УФСИН уже обезвредили несколько БПЛА. «На самом деле, это очень эффективный прибор. Несколько квадрокоптеров обезврежены. Груз, который они перевозили, был изъят», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, многие тюменцы массово его нарушают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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