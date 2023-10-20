Курганскую пациентку спасли врачи, отправив за ней вертолет

Жительницу Лебяжьевского округа в Курганской области, которая остро нуждалась в медицинской помощи, экстренно эвакуировал вертолет санавиации. Всего за 10 месяцев 2023 года санитарная авиация совершила пять вылетов в округ, эвакуируя пациентов с инсультом, патологиями центральной нервной системы и инфарктами, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вертолет санавиации эвакуировал жительницу Лебяжьевского округа, которая остро нуждалась в медпомощи. За 10 месяцев 2023 года санитарной авиацией было совершено пять вылетов, во время которых эвакуировали пациентов с инсультом, инфарктами, патологиями центральной нервной системы. Благодаря оперативной работе в случаях, когда счет идет на минуты, у пациентов появлялся шанс на восстановление после тяжелейших заболеваний», — сообщили в telegram-канале ведомства со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.
В департаменте отметили, что «система взаимодействия с межрайонными больницами отлажена». При поступлении вызова, бригада выезжает для оказания экстренной медицинской помощи, после чего пациента транспортируют в межрайонную больницу. Там ему продолжают оказывать медпомощь в отделении реанимации. При необходимости перевода пациента в областное медицинское учреждение осуществляется вызов санавиации. На вызовы вылетают врач-реаниматолог-анестезиолог и фельдшер.
Ранее в Курганской области на рынок санавиации вышла компания АО «Русские вертолетные системы». До этого аукцион срывался трижды, поэтому жители региона рисковали остаться без санитарной авиации.
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