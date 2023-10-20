Курганскую пациентку спасли врачи, отправив за ней вертолет

21 октября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Санавиация спасла пациентку из Лебяжьевского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Лебяжьевского округа в Курганской области, которая остро нуждалась в медицинской помощи, экстренно эвакуировал вертолет санавиации. Всего за 10 месяцев 2023 года санитарная авиация совершила пять вылетов в округ, эвакуируя пациентов с инсультом, патологиями центральной нервной системы и инфарктами, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вертолет санавиации эвакуировал жительницу Лебяжьевского округа, которая остро нуждалась в медпомощи. За 10 месяцев 2023 года санитарной авиацией было совершено пять вылетов, во время которых эвакуировали пациентов с инсультом, инфарктами, патологиями центральной нервной системы. Благодаря оперативной работе в случаях, когда счет идет на минуты, у пациентов появлялся шанс на восстановление после тяжелейших заболеваний», — сообщили в telegram-канале ведомства со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области. В департаменте отметили, что «система взаимодействия с межрайонными больницами отлажена». При поступлении вызова, бригада выезжает для оказания экстренной медицинской помощи, после чего пациента транспортируют в межрайонную больницу. Там ему продолжают оказывать медпомощь в отделении реанимации. При необходимости перевода пациента в областное медицинское учреждение осуществляется вызов санавиации. На вызовы вылетают врач-реаниматолог-анестезиолог и фельдшер. Ранее в Курганской области на рынок санавиации вышла компания АО «Русские вертолетные системы». До этого аукцион срывался трижды, поэтому жители региона рисковали остаться без санитарной авиации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Лебяжьевского округа в Курганской области, которая остро нуждалась в медицинской помощи, экстренно эвакуировал вертолет санавиации. Всего за 10 месяцев 2023 года санитарная авиация совершила пять вылетов в округ, эвакуируя пациентов с инсультом, патологиями центральной нервной системы и инфарктами, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вертолет санавиации эвакуировал жительницу Лебяжьевского округа, которая остро нуждалась в медпомощи. За 10 месяцев 2023 года санитарной авиацией было совершено пять вылетов, во время которых эвакуировали пациентов с инсультом, инфарктами, патологиями центральной нервной системы. Благодаря оперативной работе в случаях, когда счет идет на минуты, у пациентов появлялся шанс на восстановление после тяжелейших заболеваний», — сообщили в telegram-канале ведомства со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области. В департаменте отметили, что «система взаимодействия с межрайонными больницами отлажена». При поступлении вызова, бригада выезжает для оказания экстренной медицинской помощи, после чего пациента транспортируют в межрайонную больницу. Там ему продолжают оказывать медпомощь в отделении реанимации. При необходимости перевода пациента в областное медицинское учреждение осуществляется вызов санавиации. На вызовы вылетают врач-реаниматолог-анестезиолог и фельдшер. Ранее в Курганской области на рынок санавиации вышла компания АО «Русские вертолетные системы». До этого аукцион срывался трижды, поэтому жители региона рисковали остаться без санитарной авиации.