22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

В ЯНАО началось обучение женщин военной подготовке

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская гвардия Урала. Екатеринбург, начальная военная подготовка, обращение с оружием
Девушки получат сертификаты по итогам обучения Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) первая женская группа начала обучение на курсах военной подготовки. В соцсети мэр Олег Попов сообщил, что полученные знания и опыт будут подтверждаться сертификатом.

«Первая женская группа приступила к занятиям на курсах начальной военной подготовки. Полученные знания подтвердит сертификат», — сообщил Попов в своем telegram-канале.

Девушкам предстоит освоить девять дисциплин. Это огневая, медицинская, тактическая, физическая, топографическая подготовка и управление беспилотниками. Занятия проводятся бесплатно.

Ранее в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая открылись центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в некоторых регионах страны. На каждом потоке будут обучаться по 300 человек, срок подготовки — месяц.

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) первая женская группа начала обучение на курсах военной подготовки. В соцсети мэр Олег Попов сообщил, что полученные знания и опыт будут подтверждаться сертификатом. «Первая женская группа приступила к занятиям на курсах начальной военной подготовки. Полученные знания подтвердит сертификат», — сообщил Попов в своем telegram-канале. Девушкам предстоит освоить девять дисциплин. Это огневая, медицинская, тактическая, физическая, топографическая подготовка и управление беспилотниками. Занятия проводятся бесплатно. Ранее в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая открылись центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в некоторых регионах страны. На каждом потоке будут обучаться по 300 человек, срок подготовки — месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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