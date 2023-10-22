В ЯНАО началось обучение женщин военной подготовке

В Шурышкарском районе (ЯНАО) первая женская группа начала обучение на курсах военной подготовки. В соцсети мэр Олег Попов сообщил, что полученные знания и опыт будут подтверждаться сертификатом.
«Первая женская группа приступила к занятиям на курсах начальной военной подготовки. Полученные знания подтвердит сертификат», — сообщил Попов в своем telegram-канале.
Девушкам предстоит освоить девять дисциплин. Это огневая, медицинская, тактическая, физическая, топографическая подготовка и управление беспилотниками. Занятия проводятся бесплатно.
Ранее в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая открылись центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в некоторых регионах страны. На каждом потоке будут обучаться по 300 человек, срок подготовки — месяц.
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