В ЯНАО началось обучение женщин военной подготовке

23 октября 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Девушки получат сертификаты по итогам обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шурышкарском районе (ЯНАО) первая женская группа начала обучение на курсах военной подготовки. В соцсети мэр Олег Попов сообщил, что полученные знания и опыт будут подтверждаться сертификатом. «Первая женская группа приступила к занятиям на курсах начальной военной подготовки. Полученные знания подтвердит сертификат», — сообщил Попов в своем telegram-канале. Девушкам предстоит освоить девять дисциплин. Это огневая, медицинская, тактическая, физическая, топографическая подготовка и управление беспилотниками. Занятия проводятся бесплатно. Ранее в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая открылись центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в некоторых регионах страны. На каждом потоке будут обучаться по 300 человек, срок подготовки — месяц.

В Шурышкарском районе (ЯНАО) первая женская группа начала обучение на курсах военной подготовки. В соцсети мэр Олег Попов сообщил, что полученные знания и опыт будут подтверждаться сертификатом. «Первая женская группа приступила к занятиям на курсах начальной военной подготовки. Полученные знания подтвердит сертификат», — сообщил Попов в своем telegram-канале. Девушкам предстоит освоить девять дисциплин. Это огневая, медицинская, тактическая, физическая, топографическая подготовка и управление беспилотниками. Занятия проводятся бесплатно. Ранее в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая открылись центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в некоторых регионах страны. На каждом потоке будут обучаться по 300 человек, срок подготовки — месяц.