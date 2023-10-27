Генпрокуратура рассмотрит жалобу курганских погорельцев, добивающихся газификации

В Генпрокуратуре и приемной президента приняли жалобу курганских погорельцев

Генпрокуратура приняла жалобу от пострадавших в пожарах, которым предлагают повторно оплатить договор по газоснабжению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Генпрокуратура и приемная президента РФ приняли обращение от жителей курганского микрорайона Смолино, которые рискуют остаться без тепла из-за предложения повторно оплатить договор по газификации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы и адвокат Яков Сидоров, который помогает пострадавшим направлять письма и материалы. Также информация располагается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из приемной президента РФ и Генпрокуратуры пришло подтверждение о поступлении обращения во вопросу газификации погорельцев Смолино. <…> После восстановления жилых помещений жители Смолино обратились к газоснабжающей организации с требованием провести восстановительные работы на основе действующих договоров, но им в ответ было предложено оплатить оформление „нового“ договора, несмотря на то, что у них уже имелся действующий, заключенный до пожара», — указано в обращении. Уточняется, что сумма, которую предлагают по «повторному» договору для подключения к газу, составляет 4500 рублей.

Также в обращении акцентировалось внимание на том, что возникает угроза для жизни жителей в зимний период. «Из-за отсутствия газоснабжения и, как следствие, теплоснабжения в зимний период возникает угроза жизни и здоровью людей, которые уже пострадали от пожаров в мае 2023 года», — следует из обращения.

Редакция URA.RU направила запроcы для уточнения информации по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области и пресс-службу мэрии Кургана. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что одному из жителей Смолино не давали подключаться к газу из-за того, что он живет в вагончике, несмотря на то, что к участку проведена газовая труба. В микрорайоне Смолино 7 мая в масштабном пожаре сгорели сотни домов, также были погибшие.