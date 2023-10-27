В Ноябрьске по неизвестным причинам умер школьник

По кроватью у ямальского школьника нашли блистеры от медикаментов
В Ноябрьске (ЯНАО) по неизвестным причинам умер школьник. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.
«Ребенок накануне прогулял школу, а днем позже ему стало плохо. Скорая не смогла его спасти. Под кроватью у него нашли блистеры от медлекарств», — сообщил корреспонденту собеседник.
В пресс-службе СУ СКР региона подтвердили факт смерти школьника. Сейчас проводится проверка. Происшествие случилось 28 октября.
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