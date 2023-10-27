27 октября 2023
26 октября 2023

В Ноябрьске по неизвестным причинам умер школьник

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По кроватью у ямальского школьника нашли блистеры от медикаментов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) по неизвестным причинам умер школьник. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Ребенок накануне прогулял школу, а днем позже ему стало плохо. Скорая не смогла его спасти. Под кроватью у него нашли блистеры от медлекарств», — сообщил корреспонденту собеседник.

В пресс-службе СУ СКР региона подтвердили факт смерти школьника. Сейчас проводится проверка. Происшествие случилось 28 октября.

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В Ноябрьске (ЯНАО) по неизвестным причинам умер школьник. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Ребенок накануне прогулял школу, а днем позже ему стало плохо. Скорая не смогла его спасти. Под кроватью у него нашли блистеры от медлекарств», — сообщил корреспонденту собеседник. В пресс-службе СУ СКР региона подтвердили факт смерти школьника. Сейчас проводится проверка. Происшествие случилось 28 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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