29 октября 2023
28 октября 2023

Мэр Ситникова обратилась к курганцам из-за ухудшения погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Свое обращение мэр Елена Ситникова опубликовала в telegram-канале Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова попросила быть горожан аккуратнее во время мокрого снега и гололедицы. Свое обращение она опубликовала в личном telegram-канале.

«Друзья! Сегодня дождь, переходящий в мокрый снег, перепад температур, гололедица. Все это существенно осложняет дорожную обстановку и приводит к ухудшению видимости на дорогах. В очередной раз обращаюсь к водителям: максимально внимательно управляйте транспортными средствами, соблюдайте ПДД, не допускайте резких маневров, откажитесь от дальних поездок», — написала мэр.

Также Ситникова оставила в посте рекомендации и для пешеходов. Их она попросила не выходить на улицу без необходимости, быть внимательными на дороге, а также использовать нескользящую обувь и световозвращающие элементы на верхней одежде.

Ранее сообщалось, что в регионе 30 октября будут идти снег и мокрый снег. Температура воздуха может дойти до нулевой.

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Мэр Кургана Елена Ситникова попросила быть горожан аккуратнее во время мокрого снега и гололедицы. Свое обращение она опубликовала в личном telegram-канале. «Друзья! Сегодня дождь, переходящий в мокрый снег, перепад температур, гололедица. Все это существенно осложняет дорожную обстановку и приводит к ухудшению видимости на дорогах. В очередной раз обращаюсь к водителям: максимально внимательно управляйте транспортными средствами, соблюдайте ПДД, не допускайте резких маневров, откажитесь от дальних поездок», — написала мэр. Также Ситникова оставила в посте рекомендации и для пешеходов. Их она попросила не выходить на улицу без необходимости, быть внимательными на дороге, а также использовать нескользящую обувь и световозвращающие элементы на верхней одежде. Ранее сообщалось, что в регионе 30 октября будут идти снег и мокрый снег. Температура воздуха может дойти до нулевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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