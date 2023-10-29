Мэр Ситникова обратилась к курганцам из-за ухудшения погоды

Мэр Кургана Елена Ситникова попросила быть горожан аккуратнее во время мокрого снега и гололедицы. Свое обращение она опубликовала в личном telegram-канале.
«Друзья! Сегодня дождь, переходящий в мокрый снег, перепад температур, гололедица. Все это существенно осложняет дорожную обстановку и приводит к ухудшению видимости на дорогах. В очередной раз обращаюсь к водителям: максимально внимательно управляйте транспортными средствами, соблюдайте ПДД, не допускайте резких маневров, откажитесь от дальних поездок», — написала мэр.
Также Ситникова оставила в посте рекомендации и для пешеходов. Их она попросила не выходить на улицу без необходимости, быть внимательными на дороге, а также использовать нескользящую обувь и световозвращающие элементы на верхней одежде.
Ранее сообщалось, что в регионе 30 октября будут идти снег и мокрый снег. Температура воздуха может дойти до нулевой.
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