Мэр Ситникова обратилась к курганцам из-за ухудшения погоды

30 октября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Свое обращение мэр Елена Ситникова опубликовала в telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова попросила быть горожан аккуратнее во время мокрого снега и гололедицы. Свое обращение она опубликовала в личном telegram-канале. «Друзья! Сегодня дождь, переходящий в мокрый снег, перепад температур, гололедица. Все это существенно осложняет дорожную обстановку и приводит к ухудшению видимости на дорогах. В очередной раз обращаюсь к водителям: максимально внимательно управляйте транспортными средствами, соблюдайте ПДД, не допускайте резких маневров, откажитесь от дальних поездок», — написала мэр. Также Ситникова оставила в посте рекомендации и для пешеходов. Их она попросила не выходить на улицу без необходимости, быть внимательными на дороге, а также использовать нескользящую обувь и световозвращающие элементы на верхней одежде. Ранее сообщалось, что в регионе 30 октября будут идти снег и мокрый снег. Температура воздуха может дойти до нулевой.

Мэр Кургана Елена Ситникова попросила быть горожан аккуратнее во время мокрого снега и гололедицы. Свое обращение она опубликовала в личном telegram-канале. «Друзья! Сегодня дождь, переходящий в мокрый снег, перепад температур, гололедица. Все это существенно осложняет дорожную обстановку и приводит к ухудшению видимости на дорогах. В очередной раз обращаюсь к водителям: максимально внимательно управляйте транспортными средствами, соблюдайте ПДД, не допускайте резких маневров, откажитесь от дальних поездок», — написала мэр. Также Ситникова оставила в посте рекомендации и для пешеходов. Их она попросила не выходить на улицу без необходимости, быть внимательными на дороге, а также использовать нескользящую обувь и световозвращающие элементы на верхней одежде. Ранее сообщалось, что в регионе 30 октября будут идти снег и мокрый снег. Температура воздуха может дойти до нулевой.