Подрядчик обязался восстановить газон и привести территорию в порядок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после уборки снега пострадал газон на недавно сделанной дороге по улице Бурова-Петрова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«Гуляли по новой дороге по Бурова-Петрова. Там положили новое полотно и новые рулонные газоны. Вероятно, трактор чистил снег и половина этого газона снесена. Местами он просто снят», — рассказали URA.RU очевидцы.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. Журналисту ответили, что подрядчик обязался восстановить газон и привести территорию в порядок. Отмечается, что подрядчик также планирует разобраться в случившемся.

URA.RU писало, что в Кургане десятки специальных машин устраняли последствия гололеда. Очистку от снега и наледи проводили на улицах, скверах, парках, мостах и путепроводах.

Подрядчик будет разбираться с последствиями уборки снега