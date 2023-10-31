31 октября 2023

В Кургане на новой дороге трактор убрал искусственный газон вместе со снегом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, уборка снега, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, снегоуборочная техника, зима
Подрядчик обязался восстановить газон и привести территорию в порядок (архивное фото) Фото:

В Кургане после уборки снега пострадал газон на недавно сделанной дороге по улице Бурова-Петрова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«Гуляли по новой дороге по Бурова-Петрова. Там положили новое полотно и новые рулонные газоны. Вероятно, трактор чистил снег и половина этого газона снесена. Местами он просто снят», — рассказали URA.RU очевидцы.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. Журналисту ответили, что подрядчик обязался восстановить газон и привести территорию в порядок. Отмечается, что подрядчик также планирует разобраться в случившемся.

URA.RU писало, что в Кургане десятки специальных машин устраняли последствия гололеда. Очистку от снега и наледи проводили на улицах, скверах, парках, мостах и путепроводах.

Подрядчик будет разбираться с последствиями уборки снега
Подрядчик будет разбираться с последствиями уборки снега
На новой дороге снег убрали вместе с газоном
На новой дороге снег убрали вместе с газоном
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В Кургане после уборки снега пострадал газон на недавно сделанной дороге по улице Бурова-Петрова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. «Гуляли по новой дороге по Бурова-Петрова. Там положили новое полотно и новые рулонные газоны. Вероятно, трактор чистил снег и половина этого газона снесена. Местами он просто снят», — рассказали URA.RU очевидцы. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. Журналисту ответили, что подрядчик обязался восстановить газон и привести территорию в порядок. Отмечается, что подрядчик также планирует разобраться в случившемся. URA.RU писало, что в Кургане десятки специальных машин устраняли последствия гололеда. Очистку от снега и наледи проводили на улицах, скверах, парках, мостах и путепроводах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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