Депутат Тюменской облдумы Зайцев взял реванш в борьбе за власть в ЛДПР

На фоне новых бунтов в тюменском реготделении ЛДПР депутат облдумы Артем Зайцев взял реванш в борьбе за власть над региональным отделением. Он вербует в свою команду протестно-настроенных партийцев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда.
«Зайцев проводит встречи с партийцами, которые не согласны с политикой главы реготделения Владимиром Сысоевым. Хочет собрать новую команду взамен той, которую разогнал Сысоев после первого бунта Зайцева в прошлом году», — говорят собеседники агентства.
Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР. Ответ на него ожидается.
Конфликт Зайцева с Сысоевым произошел зимой 2022 года, когда первый попытался заблокировать решение регионального руководства партии с помощью своих соратников. После этого Сысоев зачистил отделение от несогласных и усилил контроль над партийцами. Действия привели к новому исходу членов и сторонников партии и росту недовольства.
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