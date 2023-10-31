31 октября 2023

Депутат Тюменской облдумы Зайцев взял реванш в борьбе за власть в ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Владимира Сысоева , депутата государственной думы. Тюмень, сысоев владимир, зайцев артем
Артем Зайцев (слева) создает новую угрозу для Владимира Сысоева (справа) Фото:

На фоне новых бунтов в тюменском реготделении ЛДПР депутат облдумы Артем Зайцев взял реванш в борьбе за власть над региональным отделением. Он вербует в свою команду протестно-настроенных партийцев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда.

«Зайцев проводит встречи с партийцами, которые не согласны с политикой главы реготделения Владимиром Сысоевым. Хочет собрать новую команду взамен той, которую разогнал Сысоев после первого бунта Зайцева в прошлом году», — говорят собеседники агентства.

Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР. Ответ на него ожидается.

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Конфликт Зайцева с Сысоевым произошел зимой 2022 года, когда первый попытался заблокировать решение регионального руководства партии с помощью своих соратников. После этого Сысоев зачистил отделение от несогласных и усилил контроль над партийцами. Действия привели к новому исходу членов и сторонников партии и росту недовольства.

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На фоне новых бунтов в тюменском реготделении ЛДПР депутат облдумы Артем Зайцев взял реванш в борьбе за власть над региональным отделением. Он вербует в свою команду протестно-настроенных партийцев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Зайцев проводит встречи с партийцами, которые не согласны с политикой главы реготделения Владимиром Сысоевым. Хочет собрать новую команду взамен той, которую разогнал Сысоев после первого бунта Зайцева в прошлом году», — говорят собеседники агентства. Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР. Ответ на него ожидается. Конфликт Зайцева с Сысоевым произошел зимой 2022 года, когда первый попытался заблокировать решение регионального руководства партии с помощью своих соратников. После этого Сысоев зачистил отделение от несогласных и усилил контроль над партийцами. Действия привели к новому исходу членов и сторонников партии и росту недовольства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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