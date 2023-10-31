Депутат Тюменской облдумы Зайцев взял реванш в борьбе за власть в ЛДПР

01 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Артем Зайцев (слева) создает новую угрозу для Владимира Сысоева (справа) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На фоне новых бунтов в тюменском реготделении ЛДПР депутат облдумы Артем Зайцев взял реванш в борьбе за власть над региональным отделением. Он вербует в свою команду протестно-настроенных партийцев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Зайцев проводит встречи с партийцами, которые не согласны с политикой главы реготделения Владимиром Сысоевым. Хочет собрать новую команду взамен той, которую разогнал Сысоев после первого бунта Зайцева в прошлом году», — говорят собеседники агентства. Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР. Ответ на него ожидается. Тюменская ЛДПР спасется от развала с помощью жесткой диктатуры Конфликт Зайцева с Сысоевым произошел зимой 2022 года, когда первый попытался заблокировать решение регионального руководства партии с помощью своих соратников. После этого Сысоев зачистил отделение от несогласных и усилил контроль над партийцами. Действия привели к новому исходу членов и сторонников партии и росту недовольства.

На фоне новых бунтов в тюменском реготделении ЛДПР депутат облдумы Артем Зайцев взял реванш в борьбе за власть над региональным отделением. Он вербует в свою команду протестно-настроенных партийцев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Зайцев проводит встречи с партийцами, которые не согласны с политикой главы реготделения Владимиром Сысоевым. Хочет собрать новую команду взамен той, которую разогнал Сысоев после первого бунта Зайцева в прошлом году», — говорят собеседники агентства. Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР. Ответ на него ожидается. Конфликт Зайцева с Сысоевым произошел зимой 2022 года, когда первый попытался заблокировать решение регионального руководства партии с помощью своих соратников. После этого Сысоев зачистил отделение от несогласных и усилил контроль над партийцами. Действия привели к новому исходу членов и сторонников партии и росту недовольства.