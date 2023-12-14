14 декабря 2023

Новым замом курганского экс-чиновника Кузнецова стал человек из команды Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Бывший представитель Кадырова стал первым замом курганского экс-чиновника в Чукотке Фото:

Новым первым заместителем бывшего курганского чиновника Владислава Кузнецова на посту губернатора Чукотки стал экс-представитель главы Чечни Рамзана Кадырова из Луганской народной республики (ЛНР) Рахим Исаев. О назначении сообщили в думе Чукотского автономного округа.

«Кандидатура Рахима Исаева согласована на должность первого заместителя губернатора — председателя Правительства Чукотского автономного округа», — говорится в решении думы Чукотского АО. Также на аналогичные должности были согласованы Павел Каргаполов и Алеся Калинова.

Рахим Исаев начинал карьеру в правительстве Чукотского округа в качестве советника губернатора. В этой должности он проработал с марта этого года. До переезда на Дальний Восток он был представителем главы Чеченской республики в ЛНР. В тот период курганский экс-чиновник Кузнецов был зампредседателем правительства нового региона. Также Исаев трудился в сфере экономики и являлся депутатом одного из городских округов Ростовской области. В 2023 году он был награжден Благодарственными письмами от председателя Совфеда ФС РФ Андрея Турчака и главы Чеченской Республики за содействие в проведении специальной военной операции и поддержке воинских подразделений, участников СВО и их семей, сообщалось в издании «Грозный-информ».

Ранее URA.RU сообщало, что бывший первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотского округа Владислава Кузнецова. По версии источников, курганский чиновник был приглашен на Дальний Восток главой Чукотки. Спустя почти два месяца Каргаполов впервые появился в новой должности на обучающем семинаре в Московской области.

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Новым первым заместителем бывшего курганского чиновника Владислава Кузнецова на посту губернатора Чукотки стал экс-представитель главы Чечни Рамзана Кадырова из Луганской народной республики (ЛНР) Рахим Исаев. О назначении сообщили в думе Чукотского автономного округа. «Кандидатура Рахима Исаева согласована на должность первого заместителя губернатора — председателя Правительства Чукотского автономного округа», — говорится в решении думы Чукотского АО. Также на аналогичные должности были согласованы Павел Каргаполов и Алеся Калинова. Рахим Исаев начинал карьеру в правительстве Чукотского округа в качестве советника губернатора. В этой должности он проработал с марта этого года. До переезда на Дальний Восток он был представителем главы Чеченской республики в ЛНР. В тот период курганский экс-чиновник Кузнецов был зампредседателем правительства нового региона. Также Исаев трудился в сфере экономики и являлся депутатом одного из городских округов Ростовской области. В 2023 году он был награжден Благодарственными письмами от председателя Совфеда ФС РФ Андрея Турчака и главы Чеченской Республики за содействие в проведении специальной военной операции и поддержке воинских подразделений, участников СВО и их семей, сообщалось в издании «Грозный-информ». Ранее URA.RU сообщало, что бывший первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотского округа Владислава Кузнецова. По версии источников, курганский чиновник был приглашен на Дальний Восток главой Чукотки. Спустя почти два месяца Каргаполов впервые появился в новой должности на обучающем семинаре в Московской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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