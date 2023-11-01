Полицейские, пытавшие курганца из-за сгоревшего сена, попали под проверку

01 ноября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Против полицейских организована служебная проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции Курганской области, которые якобы пытали мужчину, чтобы добиться от него признания в поджоге, попали под служебную проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «В УМВД России по Курганской области проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства», — сообщили в ведомстве. Как URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам, в СУ СКР по Курганской области из-за произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что курганские полицейские якобы пытали жителя Далматовского муниципального округа, заставляя его сознаться в поджоге. Мужчину доставили в отделение полиции и начали бить по лицу, голове, туловищу и ногам.

Сотрудники полиции Курганской области, которые якобы пытали мужчину, чтобы добиться от него признания в поджоге, попали под служебную проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «В УМВД России по Курганской области проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства», — сообщили в ведомстве. Как URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам, в СУ СКР по Курганской области из-за произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что курганские полицейские якобы пытали жителя Далматовского муниципального округа, заставляя его сознаться в поджоге. Мужчину доставили в отделение полиции и начали бить по лицу, голове, туловищу и ногам.