Полицейские, пытавшие курганца из-за сгоревшего сена, попали под проверку

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Концерт Миа Бойко. Курган, полиция, наряд полиции
Против полицейских организована служебная проверка Фото:

Сотрудники полиции Курганской области, которые якобы пытали мужчину, чтобы добиться от него признания в поджоге, попали под служебную проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«В УМВД России по Курганской области проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства», — сообщили в ведомстве. Как URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам, в СУ СКР по Курганской области из-за произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что курганские полицейские якобы пытали жителя Далматовского муниципального округа, заставляя его сознаться в поджоге. Мужчину доставили в отделение полиции и начали бить по лицу, голове, туловищу и ногам.

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Сотрудники полиции Курганской области, которые якобы пытали мужчину, чтобы добиться от него признания в поджоге, попали под служебную проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «В УМВД России по Курганской области проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства», — сообщили в ведомстве. Как URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам, в СУ СКР по Курганской области из-за произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что курганские полицейские якобы пытали жителя Далматовского муниципального округа, заставляя его сознаться в поджоге. Мужчину доставили в отделение полиции и начали бить по лицу, голове, туловищу и ногам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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