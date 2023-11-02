02 ноября 2023

Глава курганского округа передал участнику СВО бинокль ночного видения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., бинокль
Курганскому бойцу из зоны СВО подарили бинокль ночного видения (архивное фото) Фото:
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Глава Мокрусовского округа (Курганская область) Владимир Демешкин вручил участнику СВО, приехавшему в отпуск, бинокль ночного видения. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В очередной раз встретился с участником СВО. Наш земляк прибыл домой в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. Боец рассказал, о том, какие трудности и испытания приходится проходить на службе. Я, в свою очередь, передал ему подарки от земляков, которые помогут бойцу на тяжелом пути к победе», — написал Демешкин. В ходе встречи глава округа вручил военнослужащему бинокль ночного видения, который можно крепить на шлем.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти отправили автомобили УАЗ с посылками на фронт. В частности, бойцам передали печки, дизельные отопители, бензопилы и тактические плащи.

Глава Мокрусовского округа Владимир Демешкин вручил бойцу СВО бинокль ночного видения
Глава Мокрусовского округа Владимир Демешкин вручил бойцу СВО бинокль ночного видения
Фото:

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Глава Мокрусовского округа (Курганская область) Владимир Демешкин вручил участнику СВО, приехавшему в отпуск, бинокль ночного видения. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В очередной раз встретился с участником СВО. Наш земляк прибыл домой в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. Боец рассказал, о том, какие трудности и испытания приходится проходить на службе. Я, в свою очередь, передал ему подарки от земляков, которые помогут бойцу на тяжелом пути к победе», — написал Демешкин. В ходе встречи глава округа вручил военнослужащему бинокль ночного видения, который можно крепить на шлем. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отправили автомобили УАЗ с посылками на фронт. В частности, бойцам передали печки, дизельные отопители, бензопилы и тактические плащи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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