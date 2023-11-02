Глава курганского округа передал участнику СВО бинокль ночного видения. Фото

03 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Курганскому бойцу из зоны СВО подарили бинокль ночного видения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Мокрусовского округа (Курганская область) Владимир Демешкин вручил участнику СВО, приехавшему в отпуск, бинокль ночного видения. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В очередной раз встретился с участником СВО. Наш земляк прибыл домой в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. Боец рассказал, о том, какие трудности и испытания приходится проходить на службе. Я, в свою очередь, передал ему подарки от земляков, которые помогут бойцу на тяжелом пути к победе», — написал Демешкин. В ходе встречи глава округа вручил военнослужащему бинокль ночного видения, который можно крепить на шлем. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отправили автомобили УАЗ с посылками на фронт. В частности, бойцам передали печки, дизельные отопители, бензопилы и тактические плащи. Глава Мокрусовского округа Владимир Демешкин вручил бойцу СВО бинокль ночного видения Фото: страница Владимира Демешкина в соцсети «ВКонтакте»

Глава Мокрусовского округа (Курганская область) Владимир Демешкин вручил участнику СВО, приехавшему в отпуск, бинокль ночного видения. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В очередной раз встретился с участником СВО. Наш земляк прибыл домой в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. Боец рассказал, о том, какие трудности и испытания приходится проходить на службе. Я, в свою очередь, передал ему подарки от земляков, которые помогут бойцу на тяжелом пути к победе», — написал Демешкин. В ходе встречи глава округа вручил военнослужащему бинокль ночного видения, который можно крепить на шлем. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отправили автомобили УАЗ с посылками на фронт. В частности, бойцам передали печки, дизельные отопители, бензопилы и тактические плащи.