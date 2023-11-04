Тюменские власти разработают маршруты для детского туризма

05 ноября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Тюменские познавательные маршруты рассчитаны на всех детей России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Тюменской области планируют до конца 2023 года разработать два маршрута для детского познавательного туризма. Они будут посвящены энергетике и предпринимательству. Об этом сообщил директор агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов. «До конца текущего года мы планируем завершить подготовку двух новых направлений. Это будет «Город открытий Тюмень» по направлению «Энергетика». И вторая программа называется «Предпринимательство», — передает слова Пухова ТАСС. По его словам, направление «Энергетика» выбрали, так как Тюмень ассоциируется с нефтью. А выбор второго направления он мотивировал тем, что город является купеческим центром. Пухов уточнил, что детям на примере купечества и современных компаний покажут, как развивается бизнес. Также директор отметил, что разрабатываемые маршруты будут рассчитаны на всех детей России. Ранее область со своими программами «Романовы в Сибири» и «В Сибирь по своей воле» вошла в десятку популярных национальных туристических маршрутов России. Тюменские маршруты стоят от 15,3 тысячи рублей на человека за три дня.

Власти Тюменской области планируют до конца 2023 года разработать два маршрута для детского познавательного туризма. Они будут посвящены энергетике и предпринимательству. Об этом сообщил директор агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов. «До конца текущего года мы планируем завершить подготовку двух новых направлений. Это будет «Город открытий Тюмень» по направлению «Энергетика». И вторая программа называется «Предпринимательство», — передает слова Пухова ТАСС. По его словам, направление «Энергетика» выбрали, так как Тюмень ассоциируется с нефтью. А выбор второго направления он мотивировал тем, что город является купеческим центром. Пухов уточнил, что детям на примере купечества и современных компаний покажут, как развивается бизнес. Также директор отметил, что разрабатываемые маршруты будут рассчитаны на всех детей России. Ранее область со своими программами «Романовы в Сибири» и «В Сибирь по своей воле» вошла в десятку популярных национальных туристических маршрутов России. Тюменские маршруты стоят от 15,3 тысячи рублей на человека за три дня.