Тюменские власти разработают маршруты для детского туризма

Власти Тюменской области планируют до конца 2023 года разработать два маршрута для детского познавательного туризма. Они будут посвящены энергетике и предпринимательству. Об этом сообщил директор агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов.
«До конца текущего года мы планируем завершить подготовку двух новых направлений. Это будет «Город открытий Тюмень» по направлению «Энергетика». И вторая программа называется «Предпринимательство», — передает слова Пухова ТАСС.
По его словам, направление «Энергетика» выбрали, так как Тюмень ассоциируется с нефтью. А выбор второго направления он мотивировал тем, что город является купеческим центром. Пухов уточнил, что детям на примере купечества и современных компаний покажут, как развивается бизнес. Также директор отметил, что разрабатываемые маршруты будут рассчитаны на всех детей России.
Ранее область со своими программами «Романовы в Сибири» и «В Сибирь по своей воле» вошла в десятку популярных национальных туристических маршрутов России. Тюменские маршруты стоят от 15,3 тысячи рублей на человека за три дня.
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