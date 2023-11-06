В Кургане аферисты использовали ребенка, чтобы украсть деньги со счета в банке

Мошенники украли деньги у женщины, использовав ее сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане мошенники использовали ребенка, чтобы украсть деньги у его матери. Подростку через мессенджер давали задания, в обмен на которые ему пообещали игровую валюту. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области.

«Женщина пояснила, что в одном из мессенджеров ее сыну начали поступать задания, которые нужно было выполнить, чтобы получить игровую валюту. Выполнив данные инструкции, подросток перевел денежные средства на указанный счет, после чего рассказал о случившемся матери», — указано на сайте полиции.

Сообщается, что мальчик согласился выполнять задания из-за угрозы, что его мать привлекут к уголовной ответственности. Пока женщина спала, ее сын сделал скриншоты установленных приложений и отправил мошеннику. После чего подростку дали инструкцию перевести 50 и 100 тысяч рублей на определенный счет, что ребенок и сделал. В настоящее время сотрудники курганской полиции проводят проверку.

Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские разыскивали пострадавших от действий телефонных аферистов. Тогда силовики задержали курьера мошенников, которые орудовали в региона.