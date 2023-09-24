Курганские полицейские разыскивают пострадавших от действий телефонных аферистов. Фото

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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, полицейские, телефон, розыск, силовики, чп, патрулирование, ориентировка
Курьер мошенников задержан, а в регионе ищут пострадавших Фото:

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, орудующих в Курганской области. Теперь в регионе ищут пострадавших от действий преступников. Фотографию злоумышленника опубликовала пресс-служба областного УМВД.

«Курьером оказался 26-летний житель Тюмени, который прибыл в область на автомобиле. Он незаконно забрал денежные средства у женщины, после чего покинул регион. Злоумышленник был задержан. Сотрудники полиции просят курганцев, кто пострадал от действий гражданина, сообщить в полицию о происшествии. Телефон для связи: 8 (3522) 42-12-98», — указано на сайте ведомства.

Очередное преступление мошенников было зафиксировано в Кургане 23 сентября. Аферисты позвонили пожилой женщине и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. К пенсионерке пришел курьер и забрал 80 тысяч рублей, пообещав решить проблему. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

Ранее силовики задержали жительницу Свердловской области, которая украла деньги в доме у пенсионерки из Катайска. Ей предъявили обвинение по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Сотрудники полиции также проводили поиск пострадавших от действий злоумышленницы.

В Курганской области задержали жителя Тюмени
В Курганской области задержали жителя Тюмени
Фото:

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Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, орудующих в Курганской области. Теперь в регионе ищут пострадавших от действий преступников. Фотографию злоумышленника опубликовала пресс-служба областного УМВД. «Курьером оказался 26-летний житель Тюмени, который прибыл в область на автомобиле. Он незаконно забрал денежные средства у женщины, после чего покинул регион. Злоумышленник был задержан. Сотрудники полиции просят курганцев, кто пострадал от действий гражданина, сообщить в полицию о происшествии. Телефон для связи: 8 (3522) 42-12-98», — указано на сайте ведомства. Очередное преступление мошенников было зафиксировано в Кургане 23 сентября. Аферисты позвонили пожилой женщине и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. К пенсионерке пришел курьер и забрал 80 тысяч рублей, пообещав решить проблему. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Ранее силовики задержали жительницу Свердловской области, которая украла деньги в доме у пенсионерки из Катайска. Ей предъявили обвинение по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Сотрудники полиции также проводили поиск пострадавших от действий злоумышленницы.
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