Ель срубили 8 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на центральной площади имени Ленина срубили засохшую ель. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на месте.

«Ель, находящуюся за памятником Ленина срубили. По цвету дерево отличалось от остальных», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе городской администрации URA.RU объяснили, что дерево было аварийным, оно высохло, поэтому было принято решение посадить новую ель. «В ближайшие дни на этом месте взамен засохшего дерева будет высажена новая ель высотой около девяти метров. Завтра будет проводиться подготовка грунта для высадки», — ответили в мэрии.

Ранее представители администрации объясняли, что в этом году деревья в городе засыхали из-за неблагоприятных погодных условий. Летом горожане сообщали, что возле здания регионального правительства заменили засохшие туи.

В мэрии отметили, что дерево было аварийным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU