В Кургане в очередной раз пытаются высадить деревья в снег. Фото

30 октября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

В Кургане снова предпримут попытку высадить деревья в снег, несмотря на предыдущие неудачи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане третий год пытаются провести высадку деревьев в снегу. В прошлый раз деревья не прижились. Об этом пишет депутат курганской гордумы Иван Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане на газоне у дома по улице Карла Маркса, 42 в очередной раз высаживают деревья! Первая попытка была в декабре 2021 года, крупномерные деревья не прижились. Их выкопали. Вторая попытка была уже в декабре 2022 года, деревья не прижились. <…> Решили сделать еще одну попытку посадки деревьев в снег. Ждем результат!» — пишет депутат. Также он отметил, что год назад газон был «практически уничтожен» тяжелой техникой, после чего городская администрация сообщила, что благоустройство будет выполнено за счет бюджета в сентябре. В пресс-службу мэрии Кургана был направлен запрос для уточнения информации по теме. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что по улице Карла Маркса, 42 в конце ноября сотрудники московской компании «Девелоптмент Сервис Групп» высаживали деревья несмотря на то, что температура опускалась ниже -20 градусов. Тогда мэрия сообщала, что оплата за высаженные деревья поступит подрядчику только после того, как деревья приживутся. В Кургане третий год пытаются провести высадку деревьев в снег Профиль Иван Камшилов в соцсети «ВКонтакте»; https://vk.com/ivankamshilov?w=wall42241568_3354 Обновлено в 19:55 по уральскому времени: Пресс-служба мэрии Кургана ответила, что перепады температур не влияют на высаженные деревья. «Посадка крупномеров допускается при температуре до -15 °С при соблюдении условий транспортировки и технологии посадки. Зимой у крупномера замедляются все жизненные процессы, останавливается вегетация. Это обстоятельство благотворно влияет на приживаемость деревьев. При посадке используют для подсыпки плодородный грунт (биогумус, торф), смешанный с песком или землей. При посадке деревьев в предыдущие годы по данному адресу подрядная организация допустила нарушения посадки и использовала деревья, не соответствующие условиям контракта, в связи с этим работы не были приняты и соответственно не были оплачены. В весенний период подрядной организацией, осуществляющей посадку деревьев, будет выполнена планировка и посев трав на газоне», — уточняет мэрия. Также сообщается, что оплата подрядчику поступает лишь после того, как дерево прижилось, а в течение 2-х лет подрядчик несет гарантийные обязательства и должен осуществлять уход за высаженными крупномерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане третий год пытаются провести высадку деревьев в снегу. В прошлый раз деревья не прижились. Об этом пишет депутат курганской гордумы Иван Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане на газоне у дома по улице Карла Маркса, 42 в очередной раз высаживают деревья! Первая попытка была в декабре 2021 года, крупномерные деревья не прижились. Их выкопали. Вторая попытка была уже в декабре 2022 года, деревья не прижились. <…> Решили сделать еще одну попытку посадки деревьев в снег. Ждем результат!» — пишет депутат. Также он отметил, что год назад газон был «практически уничтожен» тяжелой техникой, после чего городская администрация сообщила, что благоустройство будет выполнено за счет бюджета в сентябре. В пресс-службу мэрии Кургана был направлен запрос для уточнения информации по теме. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что по улице Карла Маркса, 42 в конце ноября сотрудники московской компании «Девелоптмент Сервис Групп» высаживали деревья несмотря на то, что температура опускалась ниже -20 градусов. Тогда мэрия сообщала, что оплата за высаженные деревья поступит подрядчику только после того, как деревья приживутся. Обновлено в 19:55 по уральскому времени: Пресс-служба мэрии Кургана ответила, что перепады температур не влияют на высаженные деревья. «Посадка крупномеров допускается при температуре до -15 °С при соблюдении условий транспортировки и технологии посадки. Зимой у крупномера замедляются все жизненные процессы, останавливается вегетация. Это обстоятельство благотворно влияет на приживаемость деревьев. При посадке используют для подсыпки плодородный грунт (биогумус, торф), смешанный с песком или землей. При посадке деревьев в предыдущие годы по данному адресу подрядная организация допустила нарушения посадки и использовала деревья, не соответствующие условиям контракта, в связи с этим работы не были приняты и соответственно не были оплачены. В весенний период подрядной организацией, осуществляющей посадку деревьев, будет выполнена планировка и посев трав на газоне», — уточняет мэрия. Также сообщается, что оплата подрядчику поступает лишь после того, как дерево прижилось, а в течение 2-х лет подрядчик несет гарантийные обязательства и должен осуществлять уход за высаженными крупномерами.