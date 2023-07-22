Власти Кургана раскрыли причину гибели деревьев в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за недостаточного полива засыхают деревья. Мэрия объясняет гибель растений неблагоприятной погодой. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Направлял обращение в мэрию о том, что еще одна ель засохла на перекрестке улиц Володарского и Горького в Кургане. Специалисты городской административно-технической инспекции сообщили в ответе, дескать усыхание дерева произошло по причине неблагоприятных погодных условий», — сообщил Камшилов.

По мнению Камшилова, если бы зеленые насаждения регулярно поливались в Кургане, то они смогли бы выжить даже в условиях жаркой погоды. Но, властям, подчеркнул общественник, видимо проще постоянно менять засохшие деревья на новые саженцы.

Ранее в Кургане рядом со зданием регионального правительства заменили засохшие туи. По данным источников URA.RU, связанных с властями, инициатором установки туй в городе был губернатор Вадим Шумков.