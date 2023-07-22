22 июля 2023
21 июля 2023

Мэрия Кургана объяснила гибель деревьев в городе плохой погодой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Засохшие деревья. Курган, засохшие деревья
Власти Кургана раскрыли причину гибели деревьев в городе Фото:

В Кургане из-за недостаточного полива засыхают деревья. Мэрия объясняет гибель растений неблагоприятной погодой. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Направлял обращение в мэрию о том, что еще одна ель засохла на перекрестке улиц Володарского и Горького в Кургане. Специалисты городской административно-технической инспекции сообщили в ответе, дескать усыхание дерева произошло по причине неблагоприятных погодных условий», — сообщил Камшилов.

По мнению Камшилова, если бы зеленые насаждения регулярно поливались в Кургане, то они смогли бы выжить даже в условиях жаркой погоды. Но, властям, подчеркнул общественник, видимо проще постоянно менять засохшие деревья на новые саженцы.

Ранее в Кургане рядом со зданием регионального правительства заменили засохшие туи. По данным источников URA.RU, связанных с властями, инициатором установки туй в городе был губернатор Вадим Шумков.

В Кургане засохла еще одна ель на перекрестке улиц Володарского-Горького
В Кургане засохла еще одна ель на перекрестке улиц Володарского-Горького
Фото:

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В Кургане из-за недостаточного полива засыхают деревья. Мэрия объясняет гибель растений неблагоприятной погодой. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Направлял обращение в мэрию о том, что еще одна ель засохла на перекрестке улиц Володарского и Горького в Кургане. Специалисты городской административно-технической инспекции сообщили в ответе, дескать усыхание дерева произошло по причине неблагоприятных погодных условий», — сообщил Камшилов. По мнению Камшилова, если бы зеленые насаждения регулярно поливались в Кургане, то они смогли бы выжить даже в условиях жаркой погоды. Но, властям, подчеркнул общественник, видимо проще постоянно менять засохшие деревья на новые саженцы. Ранее в Кургане рядом со зданием регионального правительства заменили засохшие туи. По данным источников URA.RU, связанных с властями, инициатором установки туй в городе был губернатор Вадим Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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