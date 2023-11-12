В Курганской области острая нехватка токарей и врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области с начала ноября наблюдается острая нехватка кадров на специальности токарей и врачей. На одну такую вакансию приходится меньше одной единицы резюме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали врачи — на одну вакансию приходится всего 0,2 резюме. Схожая ситуация наблюдается с токарями (0,8 резюме на вакансию), разнорабочими и малярами (по 0,9). Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что в начале ноября также была нехватка поваров, сварщиков и автомехаников. На одну специальность приходилось по одному резюме. Также наблюдается дефицит кадров среди слесарей и медсестер (1,1 резюме на вакансию). Аналитики отмечают, что в среднем на одну вакансию по Курганской области приходится по 2,2 резюме. Со слов специалистов, такой показатель говорить о крайне напряженной ситуации с кадрами на рынке труда. Наиболее напряженными сферами в регионе стали рабочий персонал, транспорт, производство и сервисное обслуживание.

Ранее URA.RU писало, что дефицит кадров на рынке труда в Курганской области достиг пиковых значений. Количество открытых вакансий за год выросло на 51%.

В Курганской области наблюдается напряженная ситуация с кадрами Инфографика: сервис HeadHunter