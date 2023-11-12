12 ноября 2023
11 ноября 2023

Врач и токарь стали самыми дефицитными профессиями в Курганской области. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Игоря Холманских на объекты Атомстройкомплекса, сварка, арматура, токарь, изготовление детали, технарь, рабочий, производство
В Курганской области острая нехватка токарей и врачей Фото:

В Курганской области с начала ноября наблюдается острая нехватка кадров на специальности токарей и врачей. На одну такую вакансию приходится меньше одной единицы резюме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали врачи — на одну вакансию приходится всего 0,2 резюме. Схожая ситуация наблюдается с токарями (0,8 резюме на вакансию), разнорабочими и малярами (по 0,9). Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что в начале ноября также была нехватка поваров, сварщиков и автомехаников. На одну специальность приходилось по одному резюме. Также наблюдается дефицит кадров среди слесарей и медсестер (1,1 резюме на вакансию). Аналитики отмечают, что в среднем на одну вакансию по Курганской области приходится по 2,2 резюме. Со слов специалистов, такой показатель говорить о крайне напряженной ситуации с кадрами на рынке труда. Наиболее напряженными сферами в регионе стали рабочий персонал, транспорт, производство и сервисное обслуживание.

Ранее URA.RU писало, что дефицит кадров на рынке труда в Курганской области достиг пиковых значений. Количество открытых вакансий за год выросло на 51%.

В Курганской области наблюдается напряженная ситуация с кадрами
В Курганской области наблюдается напряженная ситуация с кадрами
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В Курганской области с начала ноября наблюдается острая нехватка кадров на специальности токарей и врачей. На одну такую вакансию приходится меньше одной единицы резюме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter. «Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали врачи — на одну вакансию приходится всего 0,2 резюме. Схожая ситуация наблюдается с токарями (0,8 резюме на вакансию), разнорабочими и малярами (по 0,9). Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что в начале ноября также была нехватка поваров, сварщиков и автомехаников. На одну специальность приходилось по одному резюме. Также наблюдается дефицит кадров среди слесарей и медсестер (1,1 резюме на вакансию). Аналитики отмечают, что в среднем на одну вакансию по Курганской области приходится по 2,2 резюме. Со слов специалистов, такой показатель говорить о крайне напряженной ситуации с кадрами на рынке труда. Наиболее напряженными сферами в регионе стали рабочий персонал, транспорт, производство и сервисное обслуживание. Ранее URA.RU писало, что дефицит кадров на рынке труда в Курганской области достиг пиковых значений. Количество открытых вакансий за год выросло на 51%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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