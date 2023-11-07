07 ноября 2023

Дефицит кадров на рынке труда в Курганской области достиг пиковых значений

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области началось напряжение на рынке труда Фото:

В Курганской области сложился острый дефицит на рынке труда. Количество объявлений о поиске сотрудников достигло пиковых значений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса вакансий HeadHunter.

«Служба исследований подвела итоги октября на рынке труда Курганской области. Спрос на персонал продолжает расти: количество открытых вакансий составило 4554, что на 51% больше, чем в октябре 2022 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

Наиболее востребованной специальностью стал «Рабочий персонал». На данную профессию зарегистрировано 31% вакансий, опубликованных в октябре. В рейтинг востребованных специальностей также попали «Продажи, обслуживание клиентов» (22% вакансий за октябрь), «Производство, сервисное обслуживание» (21%), «Строительство, недвижимость» (19%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%). Журналисту пояснили, что в октябре 2023 года активность соискателей была умеренной. За этот месяц курганцы создали или обновили 9 859 резюме. Этот показатель на 7% больше, чем за 2022 год.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане возникла тотальная нехватка слесарей. Количество вакансий на данную специальность стало почти в три раза больше, чем на врачей.

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В Курганской области сложился острый дефицит на рынке труда. Количество объявлений о поиске сотрудников достигло пиковых значений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса вакансий HeadHunter. «Служба исследований подвела итоги октября на рынке труда Курганской области. Спрос на персонал продолжает расти: количество открытых вакансий составило 4554, что на 51% больше, чем в октябре 2022 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Наиболее востребованной специальностью стал «Рабочий персонал». На данную профессию зарегистрировано 31% вакансий, опубликованных в октябре. В рейтинг востребованных специальностей также попали «Продажи, обслуживание клиентов» (22% вакансий за октябрь), «Производство, сервисное обслуживание» (21%), «Строительство, недвижимость» (19%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%). Журналисту пояснили, что в октябре 2023 года активность соискателей была умеренной. За этот месяц курганцы создали или обновили 9 859 резюме. Этот показатель на 7% больше, чем за 2022 год. Ранее URA.RU писало, что в Кургане возникла тотальная нехватка слесарей. Количество вакансий на данную специальность стало почти в три раза больше, чем на врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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