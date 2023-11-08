Курганец, стрелявший из оружия у бара, оказался врачом

Курганец, который устроил стрельбу из оружия у бара, оказался врачом одной из больниц. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере здравоохранения.
«Мужчина, стрелявший у бара „Егерь“, работает анестезиологом в одной из крупных больниц Кургана. У него произошел конфликт в баре. Не понятно, почему у врача оказались с собой два вида оружия, из которых он палил в воздух», — сказал источник.
Отразился ли инцидент на работе врача, пока не известно. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать, какие меры приняты в отношении данного сотрудника больницы. Публикация будет дополнена при поступлении ответа.
Инцидент со стрельбой у бара в Кургане произошел около шести часов утра 20 октября. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что 30-летний местный житель из хулиганских побуждений произвел в воздух два выстрела из травматического пистолета и два выстрела из карабина. По данным источников, в баре у него произошел конфликт с мужчиной и двумя женщинами. Дебошир был задержан.
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