09 ноября 2023

В Кургане на зиму консервируют фонтаны

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской сад. Курган, зима, городской сад, парк, фонтан, вход в горсад
Курганский фонтаны готовят к зиме (фото из архива) Фото:

Дирекция парков и скверов Кургана начала подготовку городских фонтанов к зиме. Выполнена консервация фонтана на Троицкой площади, сообщает пресс-служба администрации города. Работы по другим объектам будут завершены в течение следующей недели.

«Законсервирован на зиму фонтан на Троицкой площади, капитально отремонтированный два года назад. Работники Дирекции парков и скверов закрыли фонтан специальной крышкой, чтобы сохранить целостность плитки, которой облицовано сооружение, а также в целях безопасности граждан», — сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

Проводятся работы по консервации фонтанов: «Звезда» в Парке Победы, фонтана в Городском саду, рокарий-водопада по улице К. Маркса у дома № 59. К зиме подготовят и фонтан, расположенный вблизи дома № 95 по улице К. Мяготина.

Консервация предполагает очистку фонтана от мусора и снятие насосного оборудования. Воду из труб и дренажных колодцев сливают. После опломбировки на дно чаши фонтана укладывают покрытие, призванное предохранить плитку от осадков и наледи. Эти меры помогают конструкции перезимовать без повреждений.

В Кургане законсервировали фонтан на Троицкой площади
В Кургане законсервировали фонтан на Троицкой площади
Фото:

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Дирекция парков и скверов Кургана начала подготовку городских фонтанов к зиме. Выполнена консервация фонтана на Троицкой площади, сообщает пресс-служба администрации города. Работы по другим объектам будут завершены в течение следующей недели. «Законсервирован на зиму фонтан на Троицкой площади, капитально отремонтированный два года назад. Работники Дирекции парков и скверов закрыли фонтан специальной крышкой, чтобы сохранить целостность плитки, которой облицовано сооружение, а также в целях безопасности граждан», — сообщает пресс-служба мэрии Кургана. Проводятся работы по консервации фонтанов: «Звезда» в Парке Победы, фонтана в Городском саду, рокарий-водопада по улице К. Маркса у дома № 59. К зиме подготовят и фонтан, расположенный вблизи дома № 95 по улице К. Мяготина. Консервация предполагает очистку фонтана от мусора и снятие насосного оборудования. Воду из труб и дренажных колодцев сливают. После опломбировки на дно чаши фонтана укладывают покрытие, призванное предохранить плитку от осадков и наледи. Эти меры помогают конструкции перезимовать без повреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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