В Кургане на зиму консервируют фонтаны

Курганский фонтаны готовят к зиме (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дирекция парков и скверов Кургана начала подготовку городских фонтанов к зиме. Выполнена консервация фонтана на Троицкой площади, сообщает пресс-служба администрации города. Работы по другим объектам будут завершены в течение следующей недели.

«Законсервирован на зиму фонтан на Троицкой площади, капитально отремонтированный два года назад. Работники Дирекции парков и скверов закрыли фонтан специальной крышкой, чтобы сохранить целостность плитки, которой облицовано сооружение, а также в целях безопасности граждан», — сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

Проводятся работы по консервации фонтанов: «Звезда» в Парке Победы, фонтана в Городском саду, рокарий-водопада по улице К. Маркса у дома № 59. К зиме подготовят и фонтан, расположенный вблизи дома № 95 по улице К. Мяготина.

Консервация предполагает очистку фонтана от мусора и снятие насосного оборудования. Воду из труб и дренажных колодцев сливают. После опломбировки на дно чаши фонтана укладывают покрытие, призванное предохранить плитку от осадков и наледи. Эти меры помогают конструкции перезимовать без повреждений.