09 ноября 2023

Губернатор Тюменской области проведет презентацию региона в Москве

Александр Моор откроет День Тюменской области в Москве 24 ноября
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: губернаторы УрФО на подписании соглашений. Санкт-Петербург , моор александр
Александр Моор выступит на международном форуме с презентацией региона Фото:

Губернатор Тюменской области откроет в Москве День Тюменской области на международной выставке «Россия». 24 ноября Александр Моор выступит с презентацией для гостей выставки и расскажет о достижениях региона. Об этом сообщила URA.RU Юлия Халитова, куратор общественных пространств и проектов молодежной политики Тюменской области.

«Александр Моор откроет День Тюменской области на выставке „Россия“ 24 ноября. Он проведет презентацию для посетителей, расскажет о стенде. В программе планируется форум об инвестиционном потенциале Тюменской области. В основе концепции выставки „Тюменская область, я люблю тебя!“ — тема любви к родной земле. Гости узнают, за что жители любят свой край, и как эта любовь помогает процветать и развиваться региону. Экспозиция поделена на пять тематических зон: „Удивление“, „История и открытия“, „Дом“, „Семья“, „Мечтать вместе“», — рассказала Юлия Халитова.

По ее словам губернатор будет общаться с посетителями выставки на нескольких площадках и экспозиции Тюменской области. Главе региона будут помогать приглашенные спикеры из Тюмени.

Форум-выставка «Россия» работает на ВНДХ с 4 ноября, на ее площадках представлены все регионы Российской Федерации. Команда Тюменской области в день региона, в числе прочего, представит гостям экспозиции любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова и Дмитрия Менделеева.

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Губернатор Тюменской области откроет в Москве День Тюменской области на международной выставке «Россия». 24 ноября Александр Моор выступит с презентацией для гостей выставки и расскажет о достижениях региона. Об этом сообщила URA.RU Юлия Халитова, куратор общественных пространств и проектов молодежной политики Тюменской области. «Александр Моор откроет День Тюменской области на выставке „Россия“ 24 ноября. Он проведет презентацию для посетителей, расскажет о стенде. В программе планируется форум об инвестиционном потенциале Тюменской области. В основе концепции выставки „Тюменская область, я люблю тебя!“ — тема любви к родной земле. Гости узнают, за что жители любят свой край, и как эта любовь помогает процветать и развиваться региону. Экспозиция поделена на пять тематических зон: „Удивление“, „История и открытия“, „Дом“, „Семья“, „Мечтать вместе“», — рассказала Юлия Халитова. По ее словам губернатор будет общаться с посетителями выставки на нескольких площадках и экспозиции Тюменской области. Главе региона будут помогать приглашенные спикеры из Тюмени. Форум-выставка «Россия» работает на ВНДХ с 4 ноября, на ее площадках представлены все регионы Российской Федерации. Команда Тюменской области в день региона, в числе прочего, представит гостям экспозиции любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова и Дмитрия Менделеева.
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