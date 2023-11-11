Первые туристы отправились из Тюмени в Таиланд

12 ноября 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Полеты на Пхукет из Тюмени осуществляет авиакомпания Azur Air Фото: Анна Майорова © URA.RU Из Тюмени 11 ноября авиакомпания Azur Air после длительного перерыва совершила первый полет на остров Пхукет (Таиланд). В пресс-службе аэропорта Рощино сообщили, что рейс вылетел по расписанию. «11 ноября 2023 по направлению Тюмень — Пхукет после длительного перерыва стартовала полетная программа. Рейс авиакомпании Azur Air вылетел по расписанию», — сообщается в telegram-канале тюменского аэропорта. Прямые рейсы выполняются в рамках чартерной программы. Билеты реализуются в рамках турпакета. Старт полетов изначально был запланирован на 10 ноября. Рейсы будут совершаться до 24 марта следующего года.

Из Тюмени 11 ноября авиакомпания Azur Air после длительного перерыва совершила первый полет на остров Пхукет (Таиланд). В пресс-службе аэропорта Рощино сообщили, что рейс вылетел по расписанию. «11 ноября 2023 по направлению Тюмень — Пхукет после длительного перерыва стартовала полетная программа. Рейс авиакомпании Azur Air вылетел по расписанию», — сообщается в telegram-канале тюменского аэропорта. Прямые рейсы выполняются в рамках чартерной программы. Билеты реализуются в рамках турпакета. Старт полетов изначально был запланирован на 10 ноября. Рейсы будут совершаться до 24 марта следующего года.