11 ноября 2023
10 ноября 2023

Первые туристы отправились из Тюмени в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, салон самолета, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, борт самолета, авиаперевозки, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Полеты на Пхукет из Тюмени осуществляет авиакомпания Azur Air Фото:

Из Тюмени 11 ноября авиакомпания Azur Air после длительного перерыва совершила первый полет на остров Пхукет (Таиланд). В пресс-службе аэропорта Рощино сообщили, что рейс вылетел по расписанию.

«11 ноября 2023 по направлению Тюмень — Пхукет после длительного перерыва стартовала полетная программа. Рейс авиакомпании Azur Air вылетел по расписанию», — сообщается в telegram-канале тюменского аэропорта.

Прямые рейсы выполняются в рамках чартерной программы. Билеты реализуются в рамках турпакета.

Старт полетов изначально был запланирован на 10 ноября. Рейсы будут совершаться до 24 марта следующего года.

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Из Тюмени 11 ноября авиакомпания Azur Air после длительного перерыва совершила первый полет на остров Пхукет (Таиланд). В пресс-службе аэропорта Рощино сообщили, что рейс вылетел по расписанию. «11 ноября 2023 по направлению Тюмень — Пхукет после длительного перерыва стартовала полетная программа. Рейс авиакомпании Azur Air вылетел по расписанию», — сообщается в telegram-канале тюменского аэропорта. Прямые рейсы выполняются в рамках чартерной программы. Билеты реализуются в рамках турпакета. Старт полетов изначально был запланирован на 10 ноября. Рейсы будут совершаться до 24 марта следующего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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