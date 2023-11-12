12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

Житель ЯНАО, избивший полицейского трубой, отправился в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по подростку, убившему свою подругу. Екатеринбург, железнодорожный районный суд
Житель Лабытнанги получил два года за нападение на участкового (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за избиение сотрудника полиции металлической трубой. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Лабытнанги местный житель осужден к реальному лишению свободы за применение насилия к представителю власти. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В апреле мужчина праздновал свой День рождения, в ходе которого поссорился с супругой и нанес ей побои. Жена была доставлена в больницу, а о происшествии сообщили сотрудникам полиции. Прибывший для беседы участковый уполномоченный также не понравился нападавшему и получил несколько ударов металлической трубой. Сотрудник полиции получил телесные повреждения.

За нападение на представителя власти в отношении ямальца было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и признал свою вину.

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В Лабытнанги (ЯНАО) суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за избиение сотрудника полиции металлической трубой. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Лабытнанги местный житель осужден к реальному лишению свободы за применение насилия к представителю власти. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В апреле мужчина праздновал свой День рождения, в ходе которого поссорился с супругой и нанес ей побои. Жена была доставлена в больницу, а о происшествии сообщили сотрудникам полиции. Прибывший для беседы участковый уполномоченный также не понравился нападавшему и получил несколько ударов металлической трубой. Сотрудник полиции получил телесные повреждения. За нападение на представителя власти в отношении ямальца было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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