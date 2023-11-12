Житель ЯНАО, избивший полицейского трубой, отправился в колонию

13 ноября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Житель Лабытнанги получил два года за нападение на участкового (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за избиение сотрудника полиции металлической трубой. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Лабытнанги местный житель осужден к реальному лишению свободы за применение насилия к представителю власти. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В апреле мужчина праздновал свой День рождения, в ходе которого поссорился с супругой и нанес ей побои. Жена была доставлена в больницу, а о происшествии сообщили сотрудникам полиции. Прибывший для беседы участковый уполномоченный также не понравился нападавшему и получил несколько ударов металлической трубой. Сотрудник полиции получил телесные повреждения.



За нападение на представителя власти в отношении ямальца было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и признал свою вину.

В Лабытнанги (ЯНАО) суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за избиение сотрудника полиции металлической трубой. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Лабытнанги местный житель осужден к реальному лишению свободы за применение насилия к представителю власти. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В апреле мужчина праздновал свой День рождения, в ходе которого поссорился с супругой и нанес ей побои. Жена была доставлена в больницу, а о происшествии сообщили сотрудникам полиции. Прибывший для беседы участковый уполномоченный также не понравился нападавшему и получил несколько ударов металлической трубой. Сотрудник полиции получил телесные повреждения. За нападение на представителя власти в отношении ямальца было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и признал свою вину.